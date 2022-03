(AGENPARL) – Roma, 24 marzo 2022 – Pfizer sta ritirando volontariamente le compresse di Accuretic (quinapril HCl/idroclorotiazide) distribuite da Pfizer nonché due farmaci generici autorizzati distribuiti da Greenstone (quinapril e idroclorotiazide e quinapril HCl/idroclorotiazide) al livello del paziente (consumatore/utilizzatore) a causa della presenza di una nitrosammina , N-nitroso-quinapril, al di sopra del livello di dose giornaliera accettabile (ADI). Pfizer richiamerà sei lotti di compresse Accuretic, un lotto di compresse di quinapril e idroclorotiazide e quattro lotti di compresse di quinapril HCl/idroclorotiazide.

Le nitrosammine sono comuni nell’acqua e negli alimenti, inclusi salumi e grigliati, latticini e verdure. Tutti sono esposti a un certo livello di nitrosammine. Queste impurità possono aumentare il rischio di cancro se le persone sono esposte a livelli superiori a livelli accettabili per lunghi periodi di tempo. io

Questi prodotti sono indicati per il trattamento dell’ipertensione. L’abbassamento della pressione sanguigna riduce il rischio di eventi cardiovascolari fatali e non fatali, principalmente ictus e infarto del miocardio. iiI prodotti hanno un profilo di sicurezza che è stato stabilito in 20 anni di autorizzazione all’immissione in commercio e attraverso un solido programma clinico. Ad oggi, Pfizer non è a conoscenza di segnalazioni di eventi avversi che sono stati ritenuti correlati a questo richiamo. Pfizer ritiene che il profilo rischio/beneficio dei prodotti rimanga positivo sulla base dei dati attualmente disponibili. Sebbene l’ingestione a lungo termine di N-nitroso-quinapril possa essere associata a un potenziale aumento del rischio di cancro nell’uomo, non vi è alcun rischio immediato per i pazienti che assumono questo farmaco. I pazienti che attualmente assumono i prodotti devono consultare il proprio medico sulle opzioni di trattamento alternative.

I dettagli NDC, Numero di lotto, Data di scadenza e Configurazione per questi prodotti sono indicati nelle tabelle seguenti e le foto dei prodotti sono disponibili alla fine di questo comunicato stampa. I lotti di prodotti sono stati distribuiti a livello nazionale a grossisti e distributori negli Stati Uniti e a Porto Rico da novembre 2019 a marzo 2022.

Accuretic™ (quinapril HCl/idroclorotiazide) compresse, 10/12,5 mg

Accuretic™ (quinapril HCl/idroclorotiazide) compresse, 20/12,5 mg

Accuretic™ (quinapril HCl/idroclorotiazide) compresse, 20/25 mg

NDC Numero di lotto Data di scadenza Forza Configurazione/Conteggio 0071-3112-23 FG5379 08/2024 10/12,5 mg 1 bottiglia da 90 pezzi 0071-0222-23 EA6686 04/2022 10/12,5 mg 1 bottiglia da 90 pezzi 0071-5212-23 FG5381 08/2024 20/12,5 mg 1 bottiglia da 90 pezzi 0071-0220-23 EA6665 04/2022 20/12,5 mg 1 bottiglia da 90 pezzi 0071-0220-23 CN0640 04/2022 20/12,5 mg 1 bottiglia da 90 pezzi 0071-0223-23 ET6974 02/2023 20/25 mg 1 bottiglia da 90 pezzi



quinapril e idroclorotiazide compresse, 20/25 mg di

quinapril HCl/idroclorotiazide compresse, 20/12,5 mg di

quinapril HCl/idroclorotiazide compresse, 20/25 mg

NDC Numero di lotto Data di scadenza Forza Configurazione/Conteggio 59762-5225-9 FE3714 02/2023 20/25 mg 1 bottiglia da 90 pezzi 59762-0220-1 DN6931 03/2023 20/12,5 mg 1 bottiglia da 90 pezzi 59762-0220-1 ED3904 03/2023 20/12,5 mg 1 bottiglia da 90 pezzi 59762-0220-1 ED3905 03/2023 20/12,5 mg 1 bottiglia da 90 pezzi 59762-0223-1 DP3414 02/2023 20/25 mg 1 bottiglia da 90 pezzi



Pfizer pone la massima enfasi sulla sicurezza del paziente e sulla qualità del prodotto in ogni fase del processo di produzione e catena di fornitura. Pfizer ha notificato per lettera ai destinatari diretti di organizzare la restituzione di qualsiasi prodotto richiamato.

I grossisti e i distributori con un inventario esistente dei lotti, elencati nella tabella sopra, dovrebbero interrompere l’uso e la distribuzione e mettere immediatamente in quarantena il prodotto.

Se hai ulteriormente distribuito il prodotto richiamato, ti preghiamo di avvisare eventuali account o sedi aggiuntive che potrebbero aver ricevuto da te il prodotto richiamato. Si prega di effettuare un richiamo secondario a tali account e di comunicare immediatamente queste informazioni di richiamo. Si prega di richiedere l’interruzione immediata della distribuzione del prodotto interessato e di contattare tempestivamente Sedgwick al numero 888-843-0247 (lun-ven 8:00 – 17:00 ET) per ottenere una Business Reply Card (BRC) per avviare la restituzione processi.

I pazienti che stanno assumendo questo prodotto devono consultare il proprio medico o la farmacia per determinare se hanno il prodotto interessato. I pazienti con il prodotto interessato devono contattare Sedgwick al numero 888-843-0247 (lun-ven 8:00 – 17:00 ET) per istruzioni su come restituire il prodotto e ottenere il rimborso del costo.

Gli operatori sanitari con domande relative a questo richiamo possono contattare Pfizer utilizzando le informazioni di seguito.

Centralino Informazioni sui contatti Area di supporto Pfizer Informazioni mediche



Pfizer Drug Safety 800-438-1985, opzione 3

(lun.-ven. 8:00-21:00 ET)

800-438-1985, opzione 1 Per domande mediche relative al prodotto



Per segnalare eventi avversi e reclami sul prodotto



Reazioni avverse o problemi di qualità riscontrati con l’uso di questo prodotto possono essere segnalati al programma MedWatch Adverse Event Reporting della FDA online, tramite posta ordinaria o fax.

Completa e invia la segnalazione online

Posta ordinaria o fax: scarica il modulo o chiama il numero 1-800-332-1088 per richiedere un modulo di segnalazione, quindi compilalo e rispediscilo all’indirizzo indicato nel modulo preindirizzato, oppure invialo via fax al numero 1-800-FDA-0178

Questo richiamo è stato condotto con la conoscenza della Food and Drug Administration statunitense.