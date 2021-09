(AGENPARL) – Roma, 20 settembre 2021 –

Pfizer Inc. (NYSE: PFE) e BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) hanno annunciato oggi i risultati di uno studio di Fase 2/3 che mostrano un profilo di sicurezza favorevole e solide risposte anticorpali neutralizzanti nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che utilizzano un regime a due dosi di 10 µg somministrati a distanza di 21 giorni, una dose inferiore alla dose di 30 µg utilizzata per le persone di età pari o superiore a 12 anni. Le risposte anticorpali nei partecipanti a cui sono state somministrate dosi di 10 µg erano paragonabili a quelle registrate in un precedente studio Pfizer-BioNTech in persone di età compresa tra 16 e 25 anni immunizzate con dosi di 30 µg. La dose di 10 µg è stata accuratamente selezionata come dose preferita per la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Questi sono i primi risultati di uno studio cardine di un vaccino COVID-19 in questa fascia di età.

“Negli ultimi nove mesi, centinaia di milioni di persone di età pari o superiore a 12 anni provenienti da tutto il mondo hanno ricevuto il nostro vaccino contro il COVID-19. Siamo ansiosi di estendere la protezione offerta dal vaccino a questa popolazione più giovane, soggetta all’autorizzazione normativa, soprattutto mentre seguiamo la diffusione della variante Delta e la sostanziale minaccia che rappresenta per i bambini”, ha affermato Albert Bourla, presidente e amministratore delegato. , Pfizer. “Da luglio, i casi pediatrici di COVID-19 sono aumentati di circa il 240 percento negli Stati Uniti, sottolineando la necessità di vaccinazione per la salute pubblica. Questi risultati della sperimentazione forniscono una solida base per richiedere l’autorizzazione del nostro vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni e prevediamo di presentarli con urgenza alla FDA e ad altri regolatori”.

“Siamo lieti di poter presentare alle autorità di regolamentazione i dati per questo gruppo di bambini in età scolare prima dell’inizio della stagione invernale”, ha affermato il dott. Ugur Sahin, CEO e co-fondatore di BioNTech. “Il profilo di sicurezza e i dati sull’immunogenicità nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni vaccinati a una dose inferiore sono coerenti con quelli che abbiamo osservato con il nostro vaccino in altre popolazioni più anziane a una dose più elevata”.

I dati riassunti da questo studio di Fase 2/3, che arruola bambini di età compresa tra 6 mesi e 11 anni, erano per 2.268partecipanti di età compresa tra 5 e 11 anni che hanno ricevuto una dose di 10 µg in un regime a due dosi. Nello studio, il titolo della media geometrica dell’anticorpo neutralizzante SARS-CoV-2 (GMT) era 1.197,6 (intervallo di confidenza al 95% [CI, 1106,1, 1296,6]), dimostrando una forte risposta immunitaria in questa coorte di bambini un mese dopo la seconda dose . Ciò si confronta bene (era non inferiore) con il GMT di 1146,5 (95% CI: 1045,5, 1257.2) dei partecipanti di età compresa tra 16 e 25 anni, utilizzati come gruppo di controllo per questa analisi e a cui è stato somministrato un regime a due dosi di 30 µg. Inoltre, il vaccino COVID-19 è stato ben tollerato, con effetti collaterali generalmente paragonabili a quelli osservati nei partecipanti di età compresa tra 16 e 25 anni.

Pfizer e BioNTech intendono condividere questi dati con la Food and Drug Administration (FDA) statunitense, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e altri regolatori il prima possibile. Per gli Stati Uniti, le aziende prevedono di includere i dati in una presentazione a breve termine per l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) poiché continuano ad accumulare i dati di sicurezza ed efficacia necessari per presentare la richiesta di approvazione completa della FDA in questa fascia di età. È inoltre prevista una richiesta all’EMA per aggiornare l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale dell’UE. Le letture principali per le altre due coorti di età dello studio – bambini di età compresa tra 2 e 5 anni e bambini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni – sono previste non appena il quarto trimestre di quest’anno.

Pfizer e BioNTech intendono presentare i dati della sperimentazione completa di Fase 3 per la pubblicazione scientifica sottoposta a revisione paritaria.

Informazioni sulla sperimentazione di fase 1/2/3 sui bambini

Lo studio di fase 1/2/3 ha inizialmente arruolato fino a 4.500 bambini di età compresa tra 6 mesi e 11 anni negli Stati Uniti, Finlandia, Polonia e Spagna provenienti da oltre 90 centri di sperimentazione clinica. È stato progettato per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità del vaccino Pfizer-BioNTech su un programma a due dosi (a distanza di circa 21 giorni) in tre gruppi di età: dai 5 agli 11 anni; età da 2 a 5 anni; e dai 6 mesi ai 2 anni. Sulla base della parte dello studio sull’aumento della dose di Fase 1, i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni hanno ricevuto una schedula a due dosi di 10 µg ciascuno, mentre i bambini di età inferiore a 5 anni hanno ricevuto una dose inferiore di 3 µg per ciascuna iniezione nello studio di Fase 2/3. Lo studio ha arruolato bambini con o senza precedenti evidenze di infezione da SARS-CoV-2.

COMIRNATY, che si basa sulla tecnologia mRNA proprietaria di BioNTech, è stato sviluppato sia da BioNTech che da Pfizer. BioNTech è titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio negli Stati Uniti, nell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Canada e titolare di autorizzazioni per l’uso di emergenza o equivalenti negli Stati Uniti (insieme a Pfizer) e in altri paesi. Sono previste richieste per ottenere le approvazioni normative in quei paesi in cui sono state inizialmente concesse autorizzazioni per l’uso di emergenza o equivalenti.

Indicazione negli Stati Uniti e uso autorizzato

COMIRNATY ® (VACCINE COVID-19, mRNA) è un vaccino COVID-19 approvato dalla FDA prodotto da Pfizer per BioNTech.

È approvato come serie a 2 dosi per la prevenzione di COVID-19 in individui di età pari o superiore a 16 anni

È inoltre autorizzato ai sensi dell’Autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) da somministrare per uso di emergenza a: prevenire COVID-19 in individui da 12 a 15 anni e fornire una terza dose a individui di età pari o superiore a 12 anni che sono stati determinati ad avere determinati tipi di immunocompromissione



Il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 ha ricevuto EUA dalla FDA per:

prevenire COVID-19 in individui di età pari o superiore a 12 anni e

fornire una terza dose a individui di età pari o superiore a 12 anni che sono stati determinati ad avere determinati tipi di immunocompromissione

Il COMIRNATY ® (vaccino COVID-19, mRNA) approvato dalla FDA e il vaccino COVID-19 Pfizer-BioNTech autorizzato dall’EUA hanno la stessa formulazione e possono essere utilizzati in modo intercambiabile per fornire la serie di vaccinazioni COVID-19. A un individuo può essere offerto COMIRNATY ® (VACCINE COVID-19, mRNA) o il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 per prevenire la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) causata da SARS-CoV-2.

Dichiarazione EUA

Questo uso di emergenza del prodotto non è stato approvato o concesso in licenza dalla FDA, ma è stato autorizzato dalla FDA ai sensi di un’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) per prevenire la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) per l’uso in individui di età pari o superiore a 12 anni; e l’uso di emergenza di questo prodotto è autorizzato solo per la durata della dichiarazione che esistono circostanze che giustificano l’autorizzazione all’uso di emergenza del prodotto medico ai sensi della Sezione 564 (b) (1) della legge FD&C, a meno che la dichiarazione non sia terminata o l’autorizzazione revocata prima.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Gli individui non dovrebbero ottenere il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 se:

ha avuto una grave reazione allergica dopo una precedente dose di questo vaccino

ha avuto una grave reazione allergica a qualsiasi ingrediente di questo vaccino

Gli individui dovrebbero informare il fornitore di vaccinazioni di tutte le loro condizioni mediche, incluso se:

hai qualche allergia

ha avuto miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco) o pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del cuore)

avere la febbre

ha un disturbo emorragico o sta assumendo un anticoagulante

sono immunocompromessi o stanno assumendo un medicinale che agisce sul sistema immunitario

sei incinta, stai pianificando una gravidanza o stai allattando

hanno ricevuto un altro vaccino contro il COVID-19

sono mai svenuti in associazione con un’iniezione

Il vaccino potrebbe non proteggere tutti.

Gli effetti collaterali riportati con il vaccino includono:

C’è una remota possibilità che il vaccino possa causare una grave reazione allergica Di solito si verifica una grave reazione allergica entro pochi minuti a un’ora dopo aver ricevuto una dose del vaccino. Per questo motivo, i fornitori di vaccinazione possono chiedere alle persone di rimanere nel luogo in cui hanno ricevuto il vaccino per il monitoraggio dopo la vaccinazione I segni di una grave reazione allergica possono includere difficoltà di respirazione, gonfiore del viso e della gola, battito cardiaco accelerato, una brutta eruzione cutanea su tutto il corpo, vertigini e debolezza Se un individuo manifesta una grave reazione allergica, dovrebbe chiamare il 9-1-1 o andare all’ospedale più vicino

In alcune persone che hanno ricevuto il vaccino si sono verificate miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco) e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno al cuore). Nella maggior parte di queste persone, i sintomi sono iniziati entro pochi giorni dal ricevimento della seconda dose del vaccino. La possibilità che ciò accada è molto bassa. Gli individui dovrebbero consultare immediatamente un medico se hanno uno dei seguenti sintomi dopo aver ricevuto il vaccino: dolore al petto fiato corto sensazioni di avere un cuore che batte veloce, svolazzante o batte forte

Gli effetti collaterali che sono stati segnalati con il vaccino includono: gravi reazioni allergiche; reazioni allergiche non gravi come eruzioni cutanee, prurito, orticaria o gonfiore del viso; miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco); pericardite (infiammazione del rivestimento esterno al cuore); dolore al sito di iniezione; stanchezza; male alla testa; dolore muscolare; brividi; dolori articolari; febbre; gonfiore del sito di iniezione; arrossamento del sito di iniezione; nausea; sentirsi poco bene; linfonodi ingrossati (linfoadenopatia); diarrea; vomito; dolore al braccio

Questi potrebbero non essere tutti i possibili effetti collaterali del vaccino. Possono verificarsi effetti collaterali gravi e inaspettati. Il vaccino è ancora in fase di studio negli studi clinici. Chiamare il fornitore di vaccinazioni o l’operatore sanitario in merito a fastidiosi effetti collaterali o effetti collaterali che non scompaiono.

Non ci sono informazioni sull’uso del vaccino con altri vaccini.

I pazienti dovrebbero sempre chiedere ai loro operatori sanitari consigli medici sugli eventi avversi. Gli individui sono incoraggiati a segnalare gli effetti collaterali negativi dei vaccini alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense e ai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Visita http://www.vaers.hhs.gov o chiama il numero 1-800-822-7967. Inoltre, gli effetti collaterali possono essere segnalati a Pfizer Inc. su www.pfizersafetyreporting.com o chiamando il numero 1-800-438-1985.

Fare clic qui per informazioni complete sulla prescrizione (16+ anni di età). Fare clic qui per la scheda informativa per i fornitori di vaccinazione (dai 12 anni in su).

Informazioni su Pfizer: scoperte che cambiano la vita dei pazienti

In Pfizer, applichiamo la scienza e le nostre risorse globali per offrire alle persone terapie che allungano e migliorano significativamente la loro vita.

Informazioni su BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies è un'azienda di immunoterapia di nuova generazione che apre la strada a nuove terapie per il cancro e altre malattie gravi.

L’annuncio arriva mentre tutti e tre i vaccini autorizzati o approvati per l’uso negli Stati Uniti continuano a diminuire di efficacia, in particolare contro l’infezione da virus del PCC (Partito Comunista Cinese) , noto anche come SARS-CoV-2, che causa COVID-19.

Il mese scorso le autorità di regolamentazione statunitensi hanno approvato il vaccino della Pfizer, ma solo per quelli di età pari o superiore a 16 anni. Il vaccino rimane soggetto ad autorizzazione d’uso di emergenza per i bambini dai 12 ai 15 anni; nessun altro tiro è autorizzato per quella fascia d’età.

Pfizer e BioNTech stanno anche studiando gli effetti del vaccino nei bambini di 6 mesi di età.

Le autorità statunitensi hanno affermato di sostenere la vaccinazione dei bambini, anche se sono a rischio estremamente basso di contrarre casi gravi di COVID-19, mostrano i dati di tutto il mondo.

Una volta che i dati sono stati inviati alla Food and Drug Administration (FDA), “lavoreranno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per esaminarli e cercheranno di valutare se è il momento di concedere un’approvazione, e ciò accadrà in settimane e non mesi”, afferma il dott. Francis Collins, capo del National Institutes of Health, ha detto domenica.

I funzionari di Pfizer hanno dichiarato la scorsa settimana che si aspettano di chiedere un’estensione dell’autorizzazione per i bambini dai 5 agli 11 anni nelle prossime settimane, seguita subito dopo da una richiesta di estensione ai bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni.

“A seconda di quanto tempo impiega la FDA per rivedere la domanda … potresti avere un vaccino disponibile per i bambini già probabilmente entro la fine di ottobre”, ha detto alla CNBC il dott. Scott Gottlieb, ex commissario della FDA e membro del consiglio di amministrazione di Pfizer ” Squawk Box” di lunedì.