sab 10 luglio 2021 PETIZIONE VIA SUTTER, L'ASSESSORE MAGGI: "LAVORI PREVISTI E CONFERMATI NEI PROSSIMI MESI. TROVATA UNA SITUAZIONE DIMENTICATA DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE"

Ferrara, 10 lug – “Via Sutter sarà riqualificata. Gli interventi sono previsti nei prossimi mesi e già programmati. Abbiamo trovato una situazione dimenticata dalla precedente Amministrazione e abbiamo così previsto interventi, che sono necessari. Noi riteniamo che le infrastrutture, per la sicurezza, per i cittadini, per le imprese siano fondamentali, e condurremo a compimento le azioni attese in zona Pmi”. Lo dice l’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi.

“Tramite alcune comunicazioni dirette con alcuni cittadini che mi chiedevano rassicurazioni sui lavori, avevo già confermato la prossima esecuzione degli interventi. La raccolta firme è l’occasione per confermare anche pubblicamente l’imminente apertura dei cantieri che finalmente metteranno la parola fine ai problemi viabilistici che da anni affliggono una zona ad alta densità di attività. Le strade saranno riqualificate, ipotizziamo già entro l’autunno.

L’attenzione alle condizioni dei collegamenti da parte della nostra Amministrazione è puntuale e continua, con ingenti investimenti: lo dimostra anche il ‘pacchetto’ di interventi da circa un milione e 400mila euro che in parte è ancora in corso e che sta portando alla ripavimentazione di decine di strade tra città e frazioni. I fatti e i numeri parlano più delle parole: le risorse che abbiamo stanziato per le manutenzioni straordinarie di strade e marciapiedi, nell’ultimo bilancio, ammontano a 3milioni di euro. Continueremo a investire perché la qualità dei collegamenti è e sarà una priorità”.

