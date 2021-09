CROTONE I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro(KR), coadiuvati da quelli della Stazione di Cotronei (KR), hanno denunciato in stato di libertà un’imprenditrice agricola del posto e suo marito per ricettazione, riciclaggio e detenzione di munizionamento senza autorizzazione. I militari, nel corso di un servizio dedicato al contrasto dei reati predatori, durante una perquisizione eseguita in un’azienda agricola di proprietà della donna, hanno rinvenuto all’interno di un magazzino un trattore ed un escavatore di provenienza illecita ed alcune cartucce di vario calibro per fucile da caccia. I mezzi agricoli e le munizioni sono stati sequestrati. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro per cercare di risalire ai legittimi proprietari dei citati mezzi. (News&Com)

🔊 Listen to this