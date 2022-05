(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Peste Suina, Mocci (Lega) “Governo preveda indennizzi per aziende agricole colpite”

Roma 27 mag. – “Anche a causa degli spostamenti frequenti e veloci degli animali selvatici, il problema della diffusione della peste suina africana continua a crescere. Durante il consiglio municipale straordinario convocato questa mattina su richiesta delle opposizioni, abbiamo appreso

che, oltre i casi riscontrati nella Riserva dell’Insugherata, è stato scoperto un caso anche a Labaro che ha comportato l’estensione della zona rosa in altri quartieri del nostro municipio.

Durante i lavori è emerso, tra l’altro, che l’emergenza non si esaurirà a breve e sta compromettendo altri settori come, ad esempio, quello turistico-culturale.

Come comunicato dal Presidente del Parco di Veio si è già provveduto alla chiusura del Museo di Portonaccio a Veio e alla chiusura di un tratto della Via Francigena passante nel territorio del XV Municipio. Altro tema è quello degli allevamenti e delle aziende agricole che al momento sono i più colpiti. Con l’aggravarsi della situazione rischiamo di essere maggiormente penalizzati dalla Comunità europea. Oltre all’attuazione di interventi di depopolamento degli animali selvatici nelle aree urbanizzate occorre prevedere subito indennizzi per aziende agricole colpite dall’emergenza”

Lo dichiara il capogruppo Lega in XV Municipio, Giuseppe Mocci

