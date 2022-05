(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

23 maggio 2022

Peste suina, audizione commissario Ferrari

Mercoledì alle 14 diretta webtvMercoledì 25 maggio, alle ore 14, la Commissione Agricoltura della Camera svolge, in videoconferenza, l’audizione di Angelo Ferrari, commissario straordinario per la peste suina africana (psa), sulle problematiche del comparto agricolo connesse all’emergenza in corso.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

