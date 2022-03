(AGENPARL) – Roma, 24 marzo 2022 – Il Cremlino ha anche affermato che Mosca cercherà di risolvere i problemi che la Serbia ha in relazione al pagamento dei contratti del gas in rubli russi.

Le condizioni per il pagamento dei contratti di gas in rubli saranno chiarite man mano che verranno presi contatti con gli acquirenti di gas russo, ha detto ai giornalisti Dmitry Peskov, addetto stampa del Presidente della Federazione Russa.

“Il presidente [della Federazione Russa] ieri ha incaricato di elaborare un meccanismo entro una settimana e creare le condizioni affinché questo pagamento venga effettuato in rubli. Non appena vengono presi contatti con gli acquirenti di gas, vengono spiegate le condizioni per il pagamento rubli, loro per formulare la loro posizione”, ha detto Peskov.

“Aspettiamo fino a quel momento”, ha aggiunto, rispondendo a una domanda di TASS se gli acquirenti europei considererebbero la decisione di saldare in rubli una violazione dei contratti.

Peskov ha anche affermato che Mosca cercherà di risolvere i problemi che la Serbia ha in relazione al pagamento dei contratti del gas in rubli russi, il passaggio ai rubli è davvero un problema per i paesi ostili alla Federazione Russa.

“Lui [il presidente serbo Aleksandar Vucic] ha ragione, questa potrebbe davvero essere una situazione problematica”, ha detto un portavoce del Cremlino. Peskov ha richiamato l’attenzione sul fatto che “la Bulgaria in questo caso ha compiuto passi ostili, passi ostili nei confronti della Russia”. “Pertanto, dovrà [comprare gas] per rubli, che lo voglia o non lo voglia, che le piaccia o no”, ha osservato Peskov.

“Ma allo stesso tempo, questo non si applica alla Serbia. Questo è il problema che deve essere risolto e, naturalmente, le preoccupazioni della Serbia saranno per noi la massima priorità e priorità”, ha assicurato il portavoce del leader russo.

In precedenza, Vucic ha affermato che la decisione della Russia di accettare pagamenti per forniture di gas naturale in rubli è diventata un grosso problema per il mondo.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato mercoledì che la Russia rifiuterà di accettare pagamenti per forniture di gas naturale in valute compromesse, inclusi dollari ed euro, e passerà ai pagamenti in rubli. Secondo lui, dopo che i pagamenti della Russia per il gas con paesi ostili saranno convertiti in rubli, i consumatori stranieri dovrebbero essere in grado di svolgere le operazioni necessarie.

Il capo dello stato ha sottolineato che le future modifiche ai contratti del gas con paesi ostili influenzeranno solo la valuta di pagamento: sarà cambiata in rublo russo.