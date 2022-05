(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 PESCA, CONTE (LEGA): BENE DECRETO ANTI CARO GASOLIO, ORA RAPIDA ATTUAZIONE DEGLI ESBORSI

Bruxelles, 27 mag – “Una boccata d’ossigeno, ma ora bisogna rimuovere le lungaggini burocratiche per far arrivare le risorse alle imprese in tempi rapidi. Il governo ha dato una prima risposta al grido d’allarme del settore, mi auguro che lo stesso avvenga presto a livello Ue, con lo sblocco del pacchetto di compensazioni previsto da Bruxelles nell’ambito del Feampa. Tale pacchetto avrà valenza retroattiva, e dunque servirà a coprire i costi maggiori sostenuti dal comparto a partire dal 24 febbraio. Inoltre, come ho sollecitato personalmente in un incontro a Bruxelles con il commissario Sinkevicius, occorre affrontare i gravi fenomeni di mucillagine e meduse che stanno colpendo la costa del Nord Adriatico e che hanno aggravato ulteriormente la situazione delle marinerie locali”.

Così l’eurodeputata della Lega Rosanna Conte, coordinatrice Id in commissione Pesca al Parlamento Ue, commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che assegna 20 milioni di euro per sostenere le filiere della pesca e dell’acquacoltura colpite dalla crisi internazionale e dal caro gasolio.

