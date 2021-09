(AGENPARL) – dom 26 settembre 2021 PESCA: APPLAUSI E COMMOZIONE A MAZARA PER “CENTOOTTO”, DOCUFILM SUI PESCATORI SEQUESTRATI IN LIBIA

A un anno dal sequestro in Libia di 18 pescatori mazaresi, ieri sera grandi emozioni per la prima proiezione pubblica di “Centootto”, docufilm che ricostruisce la vicenda.

TRAPANI, 26 SETTEMBRE 2021 – Lunghi minuti di applausi e tanta commozione hanno accolto a Mazara del Vallo (Trapani) la prima proiezione pubblica del docufilm “Centootto”, prodotto dal sindacato agroalimentare Fai Cisl e dal Centro Studi Confronti.

L’opera ripercorre il sequestro, nel settembre 2020, da parte delle autorità libiche, di 18 pescatori mazaresi, liberati dopo 108 lunghi giorni di prigionia. A raccontare fatti e aneddoti, nelle testimonianze raccolte, alcuni dei pescatori coinvolti e i loro famigliari, l’armatore Marco Marrone, proprietario del peschereccio Medinea, e il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci.

