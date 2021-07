(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 PESARO, DOMENICA 18 LUGLIO SPOSTATO ALLA CHIESA DELL’ANNUNZIATA IL RECITAL MUSICALE DI ROBERTA ARDUINI CON OASI PREVISTO AL CONVENTINO DI MONTECICCARDO

Domenica 18 luglio si sposta per annunciato maltempo alla Chiesa dell’Annunziata (inizialmente previsto al Chiostro del Conventino di Monteciccardo – nell’ambito di Conventinote prima rassegna promossa dal Comune di Pesaro con l’AMAT) Echi Antichi nella Voce di Madre Terra, recital musicale di Roberta Arduini con Oasi: Roberta Arduini (autrice e voce recitante), Paride Battistoni (violino), Jacopo Mariotti (violoncello) e Alceste Neri (pianoforte).

Ogni spettacolo di Oasi prevede un connubio di parole e musica, importanti colonne sonore di autori come Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Barry ecc. e famosi brani classici. I testi toccano in profondità i diversi aspetti dell’esistenza umana e del suo mondo interiore, sviscerando i lati psicologici e profondi che regolano i comportamenti. I diversi temi del recital, a carattere personale e sociale, vengono sviluppati da Roberta Arduini in maniera originale, coinvolgendo lo spettatore e accompagnandolo a vivere in prima persona il proprio viaggio interiore. Le liriche, le poesie d’autore e i brani musicali evocativi si sposano con i testi e contribuiscono a rendere intenso e coinvolgente il percorso proposto dallo spettacolo. “Ascolteremo la voce del nostro pianeta – si legge nelle note della compagnia -, che con la sua forza ancestrale colma di amore apre le sue braccia e ci farà sentire in una connessione profonda attraverso il primordiale rapporto che ci lega a lui. La voce di Madre Terra ci guiderà, accompagnandoci a vivere un coinvolgente viaggio interiore, ricco di bellezza, poesia, riflessioni e preziosi insegnamenti. Parole e Musica che curano l’anima e che si soffermano su temi di grande attualità come inquinamento, cura, attenzione, rapporto con il cibo, purezza dei suoni, fisicità e spiritualità”.

