(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 COMUNE DI PESARO

AMAT

in collaborazione con

CIRCO EL GRITO

CONSERVATORIO ROSSINI

STUPOR CIRCUS

IL CIRCO CONTEMPORANEO

COME NON LO AVETE MAI VISTO

2021 III EDIZIONE

PESARO ORTI GIULI

DAL 5 ALL’8 AGOSTO

& DAL 18 AL 22 AGOSTO

SUERTE!

CIRCO

MUSICA

LETTERATURA

GIACOMO COSTANTINI

FABIANA RUIZ DIAZ

PAOLO LOCCI

LUCIANO MENOTTA

WU MING 2

FAKIZAT MUBARAK

MATTEO POLIDORI

ANDREA SATTA

COMUNICATO STAMPA

Circo El Grito torna a Pesaro e invita il pubblico a scoprire un nuovo format di spettacolo. All’interno dei suggestivi Orti Giuli dal 5 all’8 e dal 18 al 22 agosto, dopo il successo dello scorso anno, appuntamento per grandi e bambini con Stupor Circus, terzo festival internazionale di Circo Contemporaneo promosso dal Comune di Pesaro con l’AMAT e la collaborazione di Circo El Grito.

Nelle 10 giornate del festival la compagnia di circo contemporaneo riconosciuta dal MiC e da Regione Marche, esempio di straordinaria originalità e qualità, offre l’occasione per conoscere un aspetto del circo contemporaneo mai visto prima. In una serata dal titolo Suerte! che unisce circo, musica e letteratura, il pubblico è guidato in un percorso all’aperto visionario e surreale di grande impatto.

“È circo “contemporaneo” ma la domanda è “primordiale”: come agisce il fato sulle nostre vite? – si domanda Giacomo Costantini di Circo El Grito – Esiste una sorta di zona neutrale lungo la frontiera che separa la “scelta” dalla “fatalità”. Noi circensi lo sappiamo bene, viviamo lì, come funamboli su quella linea di confine: la buona riuscita di un salto mortale non è imputabile solo al “fato”, come non è imputabile solo alla “scelta” del giusto movimento tecnico. Certo, tutti ci siamo chiesti quanto il fato abbia influenzato le nostre vite. Con Suerte! vorremmo andare oltre, indagare su come si intrecciano i vari destini, su come la vita di una persona – risultato di un’intricata serie di scelte e fatalità – possa condizionare quella di un’altra. In particolare, vedremo come la vita di uno spettatore può influenzare quella di un artista, e viceversa. Suerte! è una specie di esperimento circense sul libero arbitrio: la vita dell’acrobata questa volta non dipenderà solo dal suo destino; anche voi spettatori, con le vostre scelte e con il vostro fato, influenzerete l’esito dei vari virtuosismi ed evoluzioni aeree. Non abbiamo fatto altro che esasperare e portare all’estremo il conflitto tra libertà di scelta e fatalità. Portandolo all’estremo, estreme saranno le conseguenze di una scelta sbagliata o di un fato avverso. Incontrerete e sarete strettamente legati alle vite degli acrobati del Circo El Grito. A guidarvi per i sentieri del parco, nutrendovi di letteratura, ci saranno lo scrittore Wu Ming 2, il cantautore Andrea Satta (Tete de Bois) e il clown Luciano Menotta. Grazie alla collaborazione con il Conservatorio Rossini sono stati coinvolti due violinisti di eccezionale valore. Ci sembrano tutti buoni presupposti affinché si possa far tornare a vibrare insieme le nostre anime. Finalmente. Sarà la scelta o il fato a farci incontrare? In ogni caso, Suerte!”.

