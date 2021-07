(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 GIOVEDÌ 8 LUGLIO A PESARO PER MIRALTEATRO D’ESTATE

BOMBINO E ADRIANO VITERBINI, IL FASCINO CONTURBANTE DELLA CHITARRA

Il suono caldo delle chitarre di Bombino e Adriano Viterbini risuonano giovedì 8 luglio a Pesaro per Miralteatro d’Estate, seconda rassegna di teatro e musica all’anfiteatro del Parco Miralfiore realizzata su iniziativa del Comune di Pesaro con l’AMAT. Uno show magnetico e polveroso, occasione inedita per vedere all’opera insieme due tra i chitarristi più ispirati e sanguigni attualmente in attività.

Se esistesse una deriva dei continenti anche per la musica, l’incontro tra il chitarrista romano e l’artista tuareg darebbe vita a un nuovo paradiso terrestre. Ci sono corde che catturano per sound ed empatia e che hanno al tempo stesso la forza di legare emotivamente continenti differenti. Quelle delle chitarre di Bombino e Adriano Viterbini hanno anche un potere sciamanico, tellurico e ipnotico, capace di trasportare l’ascoltatore tra la polvere del deserto, in un tempo fuori dal tempo. Il prodigio partito dal Niger per conquistare il Mondo, fino ad essere incoronato dalla critica come il “Jimi Hendrix” del deserto, e il bluesman alternativo romano danno vita a uno spettacolo mozzafiato, in cui il repertorio del primo è potenziato dal contributo del secondo attraverso una selezione di brani originali arrangiati in forma inedita. Il suono è caldo, sabbioso e sensuale, il pubblico è avvolto in un’atmosfera magica e conturbante.

Bombino è la stella più luminosa del desert blues, canta nella lingua dei tuareg, il tamashek, e ha da tempo conquistato il cuore del pubblico italiano.

Adriano Viterbini è chitarrista e fondatore di I Hate My Village e Bud Spencer Blues Explosion, autore di due album da solista (Goldfoil del 2013 e Film O Sound del 2015), apprezzatissimo sessionman in studio e dal vivo, è ricercato per la sua spiccata e poliedrica personalità da artisti come Rokia Traorè, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Max Gazze, Nic Cester.

