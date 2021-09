(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 “PERSONA, LAVORO, AMBIENTE”, ALLA MOSTRA CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA TORNA IL PREMIO FAI CISL. IL 10 SETTEMBRE PROIEZIONE DEL DOCUFILM “CENTOOTTO”, SUI PESCATORI SEQUESTRATI IN LIBIA LO SCORSO ANNO

Torna in occasione della 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia il Premio collaterale della Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche rivolto alle pellicole ritenute più interessanti nel trattare i temi del Lavoro e dell’Ambiente. In occasione della premiazione, sarà presentato in anteprima assoluta il docufilm “Centootto”, prodotto da Fai Cisl e Confronti, sui pescatori di Mazara sequestrati in Libia lo scorso anno.

VENEZIA, 6 SETTEMBRE 2021 – L’idea di premiare le opere cinematografiche più significative che affrontano le diverse dimensioni sociali e antropologiche del lavoro e le complesse relazioni tra l’uomo, inteso come persona, e l’ambiente, sia naturale che sociale, si era concretizzata lo scorso anno nella già storica edizione del 2020, quando solo la Mostra del Cinema di Venezia, tra i grandi festival, era riuscita ad essere un evento in presenza. Ora “Persona, Lavoro, Ambiente”, il Premio collaterale della Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche, torna a Venezia: “Avevamo ipotizzato – afferma il Presidente della Fondazione, Vincenzo Conso – che questi argomenti potessero essere sempre più frequenti e sviluppati dalle tematizzazioni cinematografiche, anche in seguito alla pandemia, e a un anno di distanza possiamo dire che la previsione non era per nulla sbagliata, non a caso la Biennale ha riconfermato il Premio e la sua formula anche per questa seconda edizione”.

Si consolida, quindi, il nuovo percorso culturale che la Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche ha intrapreso da alcuni anni. La Fondazione promuove, in Italia e all’estero, iniziative di studio, di ricerca e culturali sulle problematiche dell’agricoltura, dell’ambiente e della salute, del sistema agroalimentare e dell’agroindustria, nonché delle attività di lavoro. È attiva nella promozione e nella produzione di studi scientifici, libri e documentari e più recentemente ha ampliato la sua azione nell’ambito artistico con l’allestimento di uno spettacolo teatrale e la produzione di alcuni docufilm.

