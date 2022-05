Persbericht: 1 miljoen euro steun voor kunstenaars die gevlucht zijn voor Russische agressie

(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 1 miljoen euro steun voor kunstenaars die gevlucht zijn voor Russische agressie

25 mei 2022 – 16:10

Het kabinet maakt 1 miljoen euro vrij om kunstenaars te ondersteunen die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn. Daarmee kunnen deze makers uit Oekraïne en Rusland hun culturele en creatieve beroepen tijdelijk blijven uitoefenen in Nederland. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Buitenlandse Zaken (BZ) stellen elk 500.000 euro beschikbaar. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) heeft dit in een digitaal overleg laten weten aan de Oekraïense minister van Cultuur, Oleksandr Tkatsjenko.

Staatssecretaris Uslu: “Kunst en cultuur vormen een brug tussen mensen en tussen landen. In barre tijden is het van extra groot belang om die brug zoveel mogelijk intact te houden. De vrije, creatieve geesten die door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, willen we met dit geld helpen om hun belangrijke werk te blijven doen.”

De regeling wordt op dit moment uitgewerkt door de zes Rijkscultuurfondsen: het Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds, het Mondriaan Fonds, het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Nederlands Letterenfonds zal namens de zes fondsen als penvoerder optreden. Het bijbehorende loket zal zo snel mogelijk worden geopend.

Culturele en creatieve beroepen

De regeling is bedoeld voor tijdelijke ondersteuning van gevluchte culturele en creatieve makers in alle sectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren en podiumkunsten. Per maker of project is maximaal 10.000 euro beschikbaar. De subsidie wordt voor de makers aangevraagd door Nederlandse culturele instellingen. Met de subsidie kunnen makers bijvoorbeeld een residentieplaats of atelierruimte financieren of hulpmiddelen zoals apparatuur, gereedschap of materialen aanschaffen, zodat zij hun werk tijdelijk in Nederland voort kunnen zetten. Op die manier kunnen zij zodra dat weer mogelijk is in Oekraïne het culturele leven helpen opbouwen.

Steun voor cultuur in Oekraïne

De ministeries van OCW en BZ onderzoeken momenteel hoe in de nabije toekomst Oekraïense kunstenaars en erfgoed in Oekraïne kunnen worden ondersteund in de heropbouw van de cultuursector. Hierbij kun je denken aan bescherming, digitalisering en restauratie van erfgoed.

