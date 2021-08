(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 09 agosto 2021

Pericolo di incendio “estremo” per martedì 10 agosto 2021

In peggioramento la situazione relativa al di pericolo incendio con un nuovo bollettino di previsione che passa da un’allerta arancione a rossa.

La Protezione Civile regionale, infatti, ha innalzato il livello di pericolosità per la giornata di martedì 10 agosto 2021.

La pericolosità, che riguarda anche la zona di Cagliari, è “estrema” ed è caratterizzata dal colore rosso.

Considerate le condizioni l’attenzione è ora allo stato di preallarme perché la situazione è tale che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale e della flotta aerea regionale.

