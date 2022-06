(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 USB NOTIZIE

UNIONE SINDACALE DI BASE – FUNZIONI LOCALI LIGURIA

—————————————————————

Per Sergej con Sergej. Sottoscrizione straordinaria.

Dopo la morte del Compagno Sergej Robbiano abbiamo deciso di sostenere la sua famiglia

economicamente. Sergej per noi era come un Fratello oltre che a essere un Compagno di mille

battaglie. La solidarietà è un’arma che va usata in ogni sua forma.

Per Sergej che era un Giusto.

Chiunque voglia sostenere la famiglia invii una donazione al seguente numero di conto intestato alla

moglie di Sergej:

Genova, 31/05/2022

Unione Sindacale di base Lavoro Privato

Unione Sindacale di Base Liguria

—————————————————————

Questa newsletter e’ curata dalla:

Unione Sindacale di Base

Funzioni Locali LiguriaVia Cantore,29/2 – 16149 Genova

🔊 Listen to this