(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 13 novembre 2021

Avviso della Protezione Civile regionale valevole dalle 6 del mattino sino alla mezzanotte

Per rischio idrogeologico Sardegna in allerta gialla domenica 14 novembre

Codice giallo per rischio idrogeologico, l’allerta diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domenica 14 novembre 2021. Dalle 6 del mattino sino alla mezzanotte, interessati da criticità ordinaria: Campidano, Iglesiente, Montevecchio – Pischinappiu, Flumendosa – Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

In via precauzionale, gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei parchi e delle aree verdi comunali potrebbero subire delle modifiche localizzate dell’ultimo minuto, di pari passo con l’evoluzione dell’allerta.

L’avviso e le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici, sono consultabili al link più sotto.

