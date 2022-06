(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Per la nuova contabilità introdotta dal Pnrr il modello “musei civici di Vicenza” vale quasi 314 milioni di euro

Vanno considerati anche la fruibilità dei beni, il numero e la permanenza dei visitatori

Presentati i risultati di uno studio realizzato dalla Ragioneria generale dello Stato che diventerà un modello per i beni Heritage italiani

Qual è il valore economico del bene “musei civici di Vicenza” alla luce della nuova contabilità basata sul principio della competenza economica prevista dal Pnrr ?

E il suo calcolo fondato sul valore della fruibilità può diventare un modello per tutti i beni Heritage italiani?

Di questo si è discusso questa mattina a villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore nell’ambito del convegno “La contabilità accrual nella riforma Pnrr. Un focus sui beni del patrimonio artistico e culturale”, promosso dalla Ragioneria generale dello Stato – Servizio Studi Dipartimentale in collaborazione con Comune e Provincia di Vicenza, Anci Veneto, Dottori commercialisti esperti contabili, Mef Ragioneria generale dello Stato.

Nel corso dell’incontro, aperto dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco e a cui ha preso parte Biagio Mazzotta, ragioniere generale dello Stato, sono stati presentati i dati sulla sperimentazione compiuta sui musei civici di Vicenza da Ragioneria generale dello Stato e dei servizi Ragioneria e Attività culturali e museali del Comune.

Sono state considerate le sedi di Palazzo Chiericati, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Museo Naturalistico Archeologico, Basilica Palladiana, Teatro Olimpico e Palazzo Thiene.

“Lo studio effettuato con la Ragioneria dello Stato sui musei di Vicenza – dichiara il sindaco Francesco Rucco – ha fatto emergere in modo lampante il valore economico che possono generare i nostri beni culturali. Un valore di cui dobbiamo essere consapevoli per programmarne adeguatamente e con efficacia la loro fruibilità”.

