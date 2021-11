(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

3 novembre 2021

Per il quarto compleanno della Rendella torna “Prospero Fest”

La presentazione giovedì 4 novembre alle ore 18 presso la biblioteca

Giovedì 4 novembre alle ore 18 nella Biblioteca “Prospero Rendella” sarà presentato alla stampa l’edizione speciale di “Prospero Fest 2021”, il cartellone di eventi di promozione culturale che si svolgerà dal 10 al 12 novembre.

L’edizione autunnale si svolge in occasione del quarto compleanno della nuova Biblioteca Rendella e si caratterizza per una novità all’interno della rassegna: la Sezione Young, con alcuni appuntamenti realizzati su iniziativa di giovani lettori e condotti da loro stessi.

Interverranno il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, l’Assessore alla Cultura, Rosanna Perricci, l’Assessore al Turismo, Cristian Iaia, il dirigente Affari generali e Sviluppo locale del Comune di Monopoli dott. Pietro D’Amico e la direttrice Biblioteca civica dott.ssa Marianna Capozza.

