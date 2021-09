(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 Per il quarto anno consecutivo, la Rete Biblioteche del Comune di Venezia investe e punta sui giovani con una serie di attività nell’ambito del Piano giovani regionale rivolte a ragazzi e ragazze dai 16 ai 29 anni

Per il quarto anno consecutivo, la Rete Biblioteche del Comune di Venezia investe e punta sui giovani con una serie di attività nell’ambito del Piano giovani regionale rivolte a ragazzi e ragazze dai 16 ai 29 anni che saranno protagonisti di progetti creativi e di formazione con Frequenze VEZ- Storie per costruire il futuro. Leggere e narrare. Piano Giovani 2021-2022.

L’obiettivo è avvicinare soprattutto gli adolescenti alla biblioteca, alla lettura, alla scoperta delle proprie capacità partecipando in modo attivo e consapevole alla costruzione del personale futuro. Da qui il titolo del progetto, Storie per costruire il futuro, un percorso con proposte rivolte a studenti della scuola superiore di secondo grado, anche in alternanza scuola lavoro. In scena educatori di ambito nazionale: pedagogisti, sceneggiatori, film-makers, registi, e altre figure capaci di interagire con i più giovani portando esperienze di conoscenza e crescita.

Laboratori per scoprire il fascino dei libri senza essere giudicati. Viaggiare nel passato o nella fantascienza, essere protagonisti di battaglie, emozionarsi e provare paura, dolore, tenerezza… costruendosi uno zaino di attrezzi per affrontare la vita, apprendendo cose di sé, dell’universo e degli altri, impensabili. La letteratura, condivisa in gruppo, come strumento di educazione sentimentale. Opere selezionate che diventano occasione di pensiero non solo per i giovani ma supporto per insegnanti, educatori, genitori, che trovano un sostegno visionario e mai scontato per relazionarsi con ragazze e ragazzi e intraprendere un cammino condiviso. A partire dalla lettura condivisa, imparare a raccontare in modalità cooperativa, rafforzando le capacità e competenze relazionali dei ragazzi, utilizzando le tecnologie digitali per sostenere e promuovere le storie più amate. Il percorso si coronerà con un festival e incontri con gli autori amati e con la produzione di alcuni booktrailers. Per l’educazione alla lettura partirà il progetto Xanadu, curato dall’Associazione Hamelin di Bologna e rivolto alle scuole superiori che dà la possibilità ad un gruppo di classi del territorio di compiere incredibili viaggi letterari in un percorso formativo che coinvolge insieme docenti, bibliotecari e operatori culturali. In modo complementare, l’Associazione Culturale Gooliver di Padova avrà il compito di realizzare laboratori di videomaking e storytelling utilizzando diversi saperi e strumenti tecnologici. L’obiettivo è far apprendere sia la parte tecnica delle produzioni video sia come tradurre le suggestioni emerse dalla lettura, dei libri del progetto Xanadu, in prodotti digitali da spendere in ambito web e social.

Gli incontri si terranno da ottobre 2021 a maggio 2022 presso la sede di una delle biblioteche RBV I formatori del gruppo Pleiadi, con il progetti MY.,SELF introducono i giovani studenti ai temi della educazione all’imprenditorialità, della programmazione, della pianificazione e del metodo di lavoro in team per affrontare in futuro il mondo del lavoro, con dei laboratori. Gli incontri si terranno da ottobre a dicembre 2021. Le classi che vorranno aderire lo potranno fare fino al 10 ottobre 2021.

Venezia, 13 settembre 2021

