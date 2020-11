PER ASSESSORI BARMASSE E CAVERI SOPRALLUOGO AL DRIVE IN E ALL’OSPEDALE DA CAMPO

(AGENPARL) – lun 23 novembre 2020 2020 Per Assessori Barmasse e Caveri

sopralluogoal Drive in e all’ospedale da

campo Sopralluogo nella tarda mattina di oggi,

lunedì 23 novembre, all’ospedale da campo e al

Drive in per l’Assessore alla Sanità Roberto Alessandro

Barmasse e l’Assessore all’Istruzione Luciano Caveri. I

due componenti del Governo regionale si sono recati nelle due

strutture allestite alla Pepinière di Aosta, dove in questi

giorni il sistema dell’emergenza ha attivato le azioni per uno

screening di massa su alcune fasce della popolazione, tra cui gli

inseganti, così come gli interventi straordinari necessari alle

cure dei pazienti paucisintomatici. Azioni per le quali è stata

messa in atto una forte sinergia tra Regione, Ausl della Valle

d’Aosta ed Esercito, con la supervisione e la collaborazione

della Protezione civile.Come

ho già avuto modo di dire – spiega

l’Assessore Barmasse – in questa

seconda fase emergenziale, con il perdurare dei ricoveri e delle

richieste di assistenza da parte della popolazione colpita dal virus,

è necessario attivare iniziative che allontanino in più

possibile dall’ospedale il carico dell’emergenza. Da un

lato vi è quindi stato il potenziamento degli interventi a

domicilio con nuove Usca, dall’altro la creazione della

struttura da campo alla Pepinière con il completamento della

quale potremmo avere 20 posti letto per pazienti sintomatici a bassa

intensità ed eventualmente due posti di sub terapia intensiva.

Partendo ovviamente dal fatto che attraverso il Drive in abbiamo

potuto sbloccare tutti quei pazienti che aspettavano di poter

effettuare il tampone, per molti di controllo e per altri di

screening.Credo sia

importante un’azione sinergica, avviata su più fronti,

per poter affrontare con serietà e con metodo questo momento

delicato, dal quale potremmo uscire se vi sarà

l’interazione e l’impegno di tutti. Doveroso quindi

ringraziare tutti coloro che si sono impegnati e si impegnano per

questa finalità, in primis la Protezione civile che ci sta

sostenendo e ci sta offrendo collaborazione fattiva.L’Assessore all’Istruzione

Luciano Caveri dichiara a questo proposito: Sono

confortanti i dati che emergono dall’attività di

screening cui si stanno sottoponendo gli insegnanti valdostani. A

conclusione del monitoraggio potremo analizzare nella

complessità i dati, che al momento fanno emergere una bassa

percentuale di rilevazione del virus tra il personale docente.

Ovviamente l’invito

agli insegnanti è quello di aderire all’iniziativa e di

sottoporsi al tampone. In primis per senso di responsabilità,

nei confronti di loro stessi e, più in generale, in relazione

agli studenti con cui si rapportano ogni giorno, ma anche come

adesione e come supporto alle iniziative che il sistema emergenziale

della Valle d’Aosta sta mettendo in campo per monitorare e per

tutelare l’intera comunità valdostana. Alla Pepinière –

aggiunge Caveri – con il sostegno dell’Esercito e

dei Volontari di Protezione civile si sta portando avanti una

straordinaria azione di sinergia fra gli Enti, il cui obiettivo comune

è di tracciare l’andamento del virus e individuare

così le possibili e le più idonee formule per contenere

l’epidemia.FOTO 1029sb Fonte:

Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali

– Assessorato Istruzione, Università, Politiche

