(AGENPARL) – Roma, 03 ottobre 2021 – La People’s Bank of China, la banca centrale del paese , ha annunciato che tutte le transazioni di criptovalute sono illegali, vietando di fatto le monete digitali.

“Le attività commerciali legate alla valuta virtuale sono attività finanziarie illegali ” , ha affermato la banca . Ha aggiunto che le criptovalute, inclusi Bitcoin e Tether, non sono valute legali e non possono essere circolate.

Solo pochi mesi fa, la Cina ha imposto regole che vietano alle banche di offrire servizi relativi alle criptovalute, spingendo i trader verso piattaforme over-the-counter e scambi offshore. Tuttavia, il nuovo divieto va molto oltre, prendendo di mira i servizi forniti dagli scambi offshore.

A maggio, la People’s Bank of China ha annunciato che alle società di servizi finanziari e ai servizi di pagamento sarebbe stato vietato stabilire prezzi o condurre affari in valute virtuali.

Al fine di frenare il riciclaggio di denaro, il commercio di criptovalute è illegale in Cina dal 2019 con divieti simili emessi nel 2013 e 2017.

Tuttavia, ciò non significa che la Cina stia rinunciando completamente alle criptovalute. È solo una questione di controllo.

Il divieto di criptovalute arriva contemporaneamente al lancio da parte del governo cinese dello Yuan digitale, la sua valuta digitale sovrana ora in sviluppo da anni. Negli ultimi mesi, la People’s Bank of China ha avviato progetti sperimentali nelle grandi città per sviluppare un sistema di pagamento digitale in yuan.

Lo yuan digitale è stato concepito nel 2014 e ha già distribuito circa 30 milioni di dollari in valuta digitale.

È un chiaro rivale delle criptovalute non regolamentate. È anche il modo in cui il governo sfida WeChat e Alipay, i due colossi privati ​​che dominano il mercato dei pagamenti mobili .

La Cina non è l’unica grande economia che punta a una valuta digitale della banca centrale , anche se i piani della Cina sono molto più avanti degli altri.

Circa 80 paesi stanno esplorando l’idea e cinque nazioni hanno finora implementato una valuta digitale, tutte nei Caraibi.

Una dozzina di paesi europei stanno attualmente partecipando allo sviluppo di una valuta digitale della banca centrale (CBDC), D-Euro . La Banca centrale europea mira a D-Euro per integrare il sistema monetario esistente piuttosto che sostituire il denaro fisico.

Negli Stati Uniti, il dollaro digitale è ancora oggetto di ricerca. Nel mese di giugno, t egli ci Comitato della Camera per i servizi finanziari ha tenuto un’audizione sui vantaggi e gli svantaggi di valute digitali.

Gli oppositori del dollaro digitale sottolineano alcuni svantaggi, tra cui la mancanza di privacy e accesso. Dall’altra parte del divario digitale, i sostenitori affermano che gli Stati Uniti devono implementarlo e assumere un ruolo di leadership in questo o rimanere indietro.

La senatrice democratica Elizabeth Warren si è espressa a favore del dollaro digitale confrontando una valuta digitale emessa dalla banca centrale con le criptovalute.

“Il denaro pubblico digitale legittimo potrebbe aiutare a scacciare il denaro privato digitale fasullo. Potrebbe aiutare a migliorare l’inclusione finanziaria, l’efficienza e la sicurezza del nostro sistema finanziario “, ha affermato il senatore Warren.

Nel frattempo, la Federal Reserve è ancora scettica sull’efficacia delle valute digitali della banca centrale.

Chris Waller, membro del Board of Governors del Federal Reserve System , ha recentemente scritto che il governo degli Stati Uniti dovrebbe intervenire solo con una potenziale soluzione digitale in caso di significativi fallimenti del mercato.

“Non sono ancora convinto che un CBDC possa risolvere qualsiasi problema esistente che non viene affrontato in modo più tempestivo ed efficiente da altre iniziative”, ha affermato Waller.

Tuttavia, il presidente della Federal Reserve di Dallas Robert Kaplan ha affermato alcuni mesi fa che è ” fondamentale che la Fed si concentri sullo sviluppo di una valuta digitale”.

Secondo la Bank for International Settlements , l’80% delle banche centrali si sta impegnando in qualche modo con il lavoro della CBDC, con il 50% già in fase sperimentale o pilota.

Il gruppo di consulenza Accenture stima che un quarto dei paesi del G-20 avrà una sorta di valuta digitale in circolazione entro il 2024.