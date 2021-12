(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 “Pennellate d’autismo”, ultimi giorni per visitare la mostra in Basilica palladiana

Service di Lions Club Vicenza La Rotonda

Ancora per pochi giorni si potrà visitare la mostra “Pennellate d’Autismo” in Basilica palladiana, nella saletta degli Zavatteri, che espone fino a domenica 5 dicembre acquarelli ispirati a questa particolare disabilità. Le opere originali e il calendario dell’iniziativa sono in vendita a scopo benefico, per finanziare la ONLUS Autismo Triveneto a favore di progetti per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie, in particolare per la prima innovativa fase della redazione del “Progetto di vita”.

L’iniziativa “Pennellate d’Autismo” è un service, come viene definito nell’ambiente Lions: si tratta, infatti, di un intervento a favore della comunità da parte del Lions Club International.

La mostra, ad ingresso libero, si può visitare fino a venerdì 3 dicembre dalle 12 alle 17.

Nel fine settimana gli orari sono stati modificati per esigenze legate all’allestimento della mostra “La fabbrica del Rinascimento” (in Basilica dall’11 dicembre).

Pertanto “Pennellate d’autismo” si potrà visitare sabato 4 dicembre dalle 9 alle 17 e domenica 5 dicembre dalle 9 alle 13

Ingresso alla Saletta degli Zavatteri da piazza dei Signori, a fianco della Torre Bissara.

Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/300646

