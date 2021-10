(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 Il culmine del periodo anticiclonico si verificherà tra oggi e domani e a seguire assisteremo ad un cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo con una vasta e profonda circolazione depressionaria che dalla Scandinavia piloterà una saccatura fin sull’Europa Centro occidentale. Peggioramento meteo in arrivo dunque per gli ultimi due giorni della settimana a causa di un flusso di correnti dai quadranti occidentali che porterà piogge e acquazzoni sparsi specie su Nord e regioni centrali tirreniche. Le temperature non sono previste in calo.

