(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Pecoraro Scanio brinda con lo chef Giovanni Solofra, nuovo 2 stelle Michelin, che aderisce a campagna #NoFakeFood.

“Nostra cucina e dieta mediterranea sono baluardi contro carni sintetiche e cibi fake”.

“Stop a truffe sul food con la scusa dell’ambiente”.

A Paestum, al ristorante “I tre Ulivi” presso il Savoy Beach hotel, Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’Agricoltura, è stato tra i primi a brindare giovedì scorso, anche con i proprietari del Savoy, Peppe e Salvatore Pagano, in occasione del primo servizio in ristorante dopo la straordinaria vittoria dello chef campano Giovanni Solofra, due stelle Michelin, alfiere della dieta mediterranea. Lo chef ha aderito alla campagna #NoFakeFood lanciata da Pecoraro Scanio con Enrico Derflingher, presidente dell’associazione europea degli stellati, con Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, autore di tante inchieste contro i prodotti taroccati, e con Campagna Amica, Coldiretti e Fic.

“L’adesione di Giovanni Solofra conferma come cucina italiana e dieta mediterranea siano veri baluardi contro i tentativi di imporre carni sintetiche e prodotti artificiali con etichette truffaldine che strumentalizzano la vera emergenza climatica per favorire le multinazionali del cibo anonimo. Proprio contro questa vergogna Coldiretti e Campagna Amica hanno raccolto insieme ad associazioni di cittadini oltre un milione di firme in tutta la Ue e pretenderemo di tutelare tradizioni secolari, agricoltura identitaria e vero benessere dei ci consumatori e dell’ambiente” ha affermato Pecoraro Scanio.

🔊 Listen to this