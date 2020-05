PD REGIONALE: “SOLO IN ABRUZZO CHIUSURA AL CONFRONTO CON LE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE””

(AGENPARL) – sab 23 maggio 2020 economiche, sociali e sindacali annuncia lo stato di mobilitazione,

accusando il Governo regionale di essere ostinatamente chiuso al

confronto”: inizia così la dichiarazione di Michele Fina e Daniele

Marinelli, segretario e responsabile economia e lavoro del Partito

Democratico abruzzese.

Fina e Marinelli proseguono: “Dopo il provvedimento varato ieri

dall’Emiciclo – nei confronti del quale il Partito Democratico si è

astenuto per senso di responsabilità, contribuendo a migliorarne i

contenuti pur mantenendo un giudizio complessivamente molto critico – la

quasi totalità delle sigle sindacali, dell’impresa, del commercio,

dell’agricoltura e dei servizi torna ad attaccare pesantemente la Regione.

È l’ennesima mancata occasione di confronto, dimostrazione di un

atteggiamento pregiudiziale che ha ormai causato la sostanziale rottura

delle relazioni tra Governo regionale e parti sociali, nonostante queste

ultime abbiano offerto in più di un’occasione leale collaborazione. La

maggioranza di Marsilio, probabilmente stanca di arrivare ultima – come è

accaduto sulla cassa integrazione in deroga e sull’utilizzo dei fondi

europei – questa volta fa segnare un primato indiscusso. L’Abruzzo è la

prima Regione in Italia, dall’inizio del lockdown, in cui le forze

economiche e sociali, compattamente, sono costrette a proclamare uno stato

di agitazione, dopo aver incassato pugni nello stomaco fin dalle prime

battute della crisi. Il copione confezionato a Roma da Lega e Fratelli

d’Italia non prevede evidentemente alcun ruolo per coloro che rappresentano

migliaia di lavoratori, imprese e associazioni che stanno vivendo con ansia

e preoccupazione questa fase difficilissima. Ancora una volta, su questo

altare ideologico, vengono sacrificati gli interessi delle cittadine e dei

cittadini dell’Abruzzo: per questo bene hanno fatto i rappresentanti delle

forze sociali ed economiche a dare un segnale fortissimo. Il Partito

Democratico abruzzese in queste settimane ha tenuto vivo e rafforzato il

confronto con il mondo del lavoro, delle imprese e del terzo settore, nella

consapevolezza che il dialogo sia in ogni caso un fatto apprezzabile ma

rappresenti in questo momento storico un obiettivo imprescindibile. Il

decreto rilancio è stato partorito in un confronto serrato tra Governo

nazionale e rappresentanze sociali ed economiche. Perché in un momento

difficile il paese si unisce e lavora insieme. Esprimiamo dunque massima

solidarietà e appoggio per questa durissima presa di posizione, di cui

comprendiamo molto bene le ragioni e gli obiettivi. È l’ennesima pessima

figura per la nostra Regione, oltre che la conferma di quanto questa

maggioranza sia totalmente indifferente nei confronti dei problemi che

affliggono l’Abruzzo”.

