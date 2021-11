(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 Pd: Mura (Pd), partito abbia coraggio e rappresenti più interessi

“Riformismo radicale dia risposte a “Greta” e operaio Sulcis”

“Il Partito democratico è stato l’àncora di salvezza durante la pandemia ma ora deve iniziare a navigare in mare aperto e allora ha bisogno, oltre che di dare sicurezza, anche di sfidare, di avere coraggio e provare a rappresentare più interessi”. Lo ha detto la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) intervenendo oggi a Roma al convegno promosso da Comunità democratica.

“L’ambizione maggiore di un progetto riformista è conquistare spazi – ha detto la parlamentare – avanzare anche in terreni sconosciuti, dati per persi o che nessuno avrebbe mai pensato di poter conquistare”. “Un partito del riformismo radicale deve dare risposte alle tante ‘Greta’ che ci sono nel nostro Paese ma – ha precisato Mura – anche all’operaio del Sulcis Iglesiente che quando sente parlare di decarbonizzazione ha paura di perdere il lavoro o di finire la sua vita in cassa integrazione”.

“Il rapporto diretto tra istituzioni e cittadino non funziona completamente – ha aggiunto l’esponente dem – e dunque c’è bisogno di spazi di intermediazione che abbiamo perso: organizzazioni sindacali, terzo settore, scuola e tutti i presidi che ci sono nei territori”.

🔊 Listen to this