(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 Pd: Delrio, la comunità oltre Stato e mercato

“Il tema principale del nostro incontro oggi è una riflessione sui limiti che un approccio focalizzato solamente sulle dinamiche tra Stato e mercato porta con sé in questa fase storica. Tra lo Stato e il mercato vi è la comunità. La comunità come risorsa, la comunità come valore, la comunità come ricchezza. Non si uscirà dalla crisi senza un nuovo protagonismo comunitario, senza un investimento forte sulle comunità familiari, locali, territoriali, di lavoro, di vita”.

Così Graziano Delrio aprendo i lavori dell’incontro promosso da Comunità Democratica.

Roma, 20 novembre 2021

