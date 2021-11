(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 Pd: De Maria, Comunità Democratica. Per far vivere la buona politica

“Il progetto del Partito Democratico è più che mai attuale nella fase che stiamo vivendo e che vuole rilanciare l’unità delle culture riformiste che hanno costruito la democrazia ed il rinnovamento della politica per cambiare il Paese. È il momento di dire con chiarezza che la stagione del populismo è finita. È il momento della buona politica, di soggetti collettivi che facciano vivere la democrazia. Per il PD la sfida è uscire dalla gabbia del correntismo per costruire una classe dirigente capace di condividere davvero un progetto collettivo. Le agorà possono essere una grande occasione per aprire il PD a tante forze ed energie e per concentrare il nostro lavoro sulle idee per il Paese”.

Così Andrea De Maria alla Assemblea di Comunità Democratica a Roma.

Roma, 20 novembre 2021

🔊 Listen to this