(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 Pd: Cappellani, radicali nelle proposte e radicati nel territorio

“Radicali nelle proposte, radicati nel territorio, e graduali nelle necessarie riforme”.

Così il deputato Pd Santi Cappellani commentando il convegno di ‘Comunità Democratica’ promosso da Graziano Delrio.

“Il Pd è stato il più corretto e convinto sostenitore di questo governo che ha il fondamentale compito di gestire la transizione riformista che consentirà una corretta spesa dei fondi del PNNR così come nei piani europei. La moderazione nella transizione, insieme al radicalismo delle scelte, ci danno una identità che è stata premiata alle recenti elezioni perché gli italiani hanno bisogno di stabilità e di un progetto a lungo termine. Il tempo degli slogan è finito, si apre l’era di una seria riflessione sul nostro Paese che mette al centro l’idea di comunità; dalle comunità del lavoro, a quella della famiglia, a quella della persona intesa come soggetto sociale nell’insieme delle sue relazioni. Il territorio e le comunità attive su questo devono essere il punto di partenza per il ripensamento della nostra società in un’ottica riformista, nell’ambito politico, del volontariato, come in quello tecnico e dell’associazionismo”.

Roma, 20 novembre 2021

