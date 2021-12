(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 Pd Agorà del lavoro :Oddati Lavoro, reddito riforme le Agorà sono la forza propulsiva del PD

Le agorà sono una sfida che Enrico Letta ha voluto lanciare sulla qualità della democrazia italiana e un invito a migliorarla attraverso la partecipazione, il confronto, il dialogo.

È il valore e il potere della proposta, del progetto, che può permettere di costruire dal basso programmi, scelte e profilo identitario non solo del Pd, ma dell’intero campo progressista. Non mi piace usare espressioni roboanti: ma in un quadro politico che sembra bloccato, sono l’unica vera novità, uno strumento per rinnovare la politica e innervare la democrazia.

In questo senso l’agorà di stasera è importante. Per la forza del tema, per la qualità dei proponenti, per le idee venute in campo.

Lavoro, reddito, riforma dello stato, riorganizzazione del lavoro e riduzione dell’orario. Questi temi mi sembrano la base per un nuovo pensiero e allo stesso tempo un programma concreto dei progressisti.

Insieme al grande tema della sostenibilità, del rapporto tra sviluppo, crescita e sostenibilità ecologica.

Esorto gli organizzatori di questa Agorà del lavoro di Bologna, a mettere nero su bianco una proposta di legge italiana per il salario minimo e farla sostenere dai cittadini delle agorà, che sono tutti coloro che nella piattaforma possono vedere e decidere se appoggiare le proposte.

Così Nicola Oddati a margine dell’evento “Direttiva Europea per un salario minimo legale. Ora una legge in Italia”.

🔊 Listen to this