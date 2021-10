(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 Collegio Universitario S. CaterinaVia San Martino 17/A PAVIA

mercoledì 13 ottobre h 18

online e in presenza

“Il sequestro e la confisca di prevenzione”: prosegue il corso in “Legislazione Antimafia”Interviene Ilaria Calò Procuratrice aggiunta e coordinatrice DDA di Roma

PAVIA. Mercoledì 13 ottobre alle ore 18 è in programma il secondo appuntamento del ciclo “Legislazione antimafia”, il calendario di dibattiti organizzati dal Collegio Universitario S. Caterina di Pavia e dall’Osservatorio per la sicurezza, legalità e lotta alla corruzione della Regione Lazio.

Gli incontri sono ideati e curati da Giuseppe Pignatone, già Procuratore della Repubblica di Palermo, Reggio Calabria e Roma e oggi Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

Lezioni aperte dedicate in particolare agli studenti, ma rivolte anche al pubblico, si tengono, per rispettare le vigenti norme di prevenzione, in modalità mista e in contemporanea tra Pavia, presso il Collegio S. Caterina, e Roma, presso la sede della Regione Lazio, in Via Rosa Raimondi Garibaldi.

I relatori saranno divisi tra Pavia e Roma, potranno essere presenti agli incontri i soli studenti dei Collegi di Merito, previa iscrizione. Il pubblico potrà assistere, e partecipare, collegandosi sulla piattaforma Zoom (iscrizioni sul sito del Collegio: [www.collegiosantacaterina.it](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.collegiosantacaterina.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR17N58Bm83ltfWw2cttSF8DZ2_DZ8-5hRmDUuerB57BeoPJASkByGq39CA&h=AT0gWXUDEN0HClG3sYrYaZw1kP3phcPPRC2n7oJJ2CHiiglpnNZ7X121gmHwaDiADPgWHBRfYHTBoe_SL3TCT-L3rwELfIVudoBJQuMq_bnzqAuHpg5ZQWd5SBZTQFeo&__tn__=q&c[0]=AT1yFD6iQU-SE8DpFXAg1UZwunDl9WIeml-nsiVytBDnpIPuZsVBK-rBEyniIv6itYXD6OgcFM9XPbCXCSHYKdE-EJ2lo1xhyHDcVrNXs9bTVu8IT_EeJyGLTftSbNeBJ65jMRKCGAbhNs7lDUDG5_xid122WERD25VewKm4Z_dYowIu))

Sul tema “Il sequestro e la confisca di prevenzione” intervengono

Ilaria CALÒ – Procuratrice aggiunta e coordinatrice DDA di Roma

Roberto PAESE – Commercialista e amministratore giudiziario

introduce Francesco RIGANO – Professore ordinario Università degli Studi di Pavia

Epoché- Agenzia Giornalistica Culturale

Via Frank, 11 – 27100 Pavia

🔊 Listen to this