Università di Pavia

Fondazione del Collegio S. Caterina da Siena, anno accademico 2021/2022

Bandi per il Collegio Universitario S. Caterina, riservato a studentesse,

e per la Residenza Universitaria Biomedica, aperta a studentesse e studenti

Le domande vanno presentate entro il 26 agosto. Previsti posti gratuiti e borse di studio

PAVIA. La Fondazione del Collegio S. Caterina da Siena di Pavia ha pubblicato i bandi per l’anno accademico 2021/2022 relativi al Collegio Universitario S. Caterina e alla Residenza Universitaria Biomedica, Collegi di Merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

Il Collegio Universitario S. Caterina da Siena è sorto nel 1973 per iniziativa della Diocesi di Pavia, in adempimento a un desiderio di papa San Paolo VI, aderisce alla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito accreditati dal MUR quali istituzioni di alta formazione. Il Collegio è tra gli enti che figurano come partecipazioni istituzionali della Scuola Superiore Universitaria di Pavia (IUSS) riconosciuta dal MUR come Scuola Superiore a ordinamento speciale. Il Collegio, riservato a studentesse, si trova a pochi passi dalla sede centrale dell’Università di Pavia, nel centro storico che ospita molti collegi universitari e dispone di 75 posti, conferiti mediante un concorso per titoli ed esami.

Le alunne hanno a disposizione camere singole (con servizi individuali, telefono, accesso a internet e pulizia settimanale), mensa interna, biblioteca, cappella, sale di studio e di ritrovo, computer collegati alla rete del centro di calcolo di UNIPV, giardino, assistenza medica.

Il curriculum universitario viene integrato con specifiche iniziative didattiche e culturali, quali corsi interni, conferenze, convegni, laboratori/workshop, dibattiti, lettorati di lingue straniere, mostre d’arte, visite culturali. Con il Progetto Formativo, caratterizzante l’appartenenza alla rete nazionale dei Collegi di Merito, il Collegio offre proposte e stimoli che aiutano l’acquisizione di abilità personali secondo percorsi individuali concordati all’inizio di ogni anno accademico. Al compimento degli studi in Collegio viene rilasciato il Diploma di Collegio che certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti. Sono previsti posti gratuiti, borse di studio ed agevolazioni, il Collegio assegna inoltre borse di studio per soggiorni all’estero.

Per l’anno accademico 2021-2022 il bando di concorso prevede almeno 14 posti da conferirsi a studentesse che si iscrivono o intendano iscriversi a qualsiasi Corso di Laurea presso l’Università di Pavia.

La Residenza Universitaria Biomedica della Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena è un Collegio di Merito riconosciuto e accreditato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, situato in Pavia, Via Giulotto 12, nel cuore del polo medico e scientifico della città di Pavia.

La Residenza, fondata nel 2010, ospita studenti e studentesse iscritti a corsi universitari preferibilmente di area biomedica, perfezionandi, dottorandi, specializzandi e masteristi. Gli alunni sono ospitati in 48 camere singole con servizi individuali, dislocate al primo e secondo piano della struttura e dotate di: aria condizionata, collegamento internet, pulizia settimanale. È garantita l’assistenza medica. Ogni isola di sei camere è dotata di cucina attrezzata. Numerose sono le aree comuni: una biblioteca, sale studio, musica e tv, una palestra, oltre a una spaziosa aula didattica e all’Aula Magna. Agli studenti vengono offerti percorsi individuali di approfondimento accademico e di acquisizione di competenze trasversali che, al compimento degli studi in Residenza, portano al rilascio del Diploma di Collegio. Per l’anno accademico 2021-2022 il bando di concorso prevede almeno 9 posti, alcuni coperti da borse di studio.

La domanda di ammissione per partecipare ai rispettivi bandi va presentata compilando on-line l’apposito modulo disponibile sul sito www.collegiosantacaterina.itentro il 26 agosto 2021.

