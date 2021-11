(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 Patto Stabilità: Rojc (Pd) a Austria, affrontiamo un’emergenza alla volta

“Agli amici austriaci va l’augurio che le strette misure introdotte per contenere l’esplosione del contagio nel loro Paese possano sortire rapidamente l’effetto necessario e che si torni alla normalità degli scambi transfrontalieri e internazionali. In questa contingenza, lanciare un altolà rispetto a decisioni future sull’indebitamento e sulle regole Ue nei conti pubblici, appare prematuro. Saggio sarebbe affrontare un’emergenza alla volta e non ipotecare il futuro, nel quale avremo bisogno di più solidarietà comunitaria, non solo nella salute ma anche nell’energia, nell’ambiente e nella difesa”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) componente della commissione Esteri a Palazzo Madama, in merito alle dichiarazioni del ministro delle Finanze austriaco, Gernot Bluemel, sulla riforma del Patto di Stabilità e crescita.

