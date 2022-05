(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Patrimonio, Celli: certa soluzione condivisa Ater e residenti per Villaggio Breda

Roma, 5 maggio 2022 – “I lavori di riqualificazione delle palazzine Ater di Villaggio Breda, storico quartiere nel Municipio VI, devono rispettare i criteri estetici che hanno da sempre caratterizzato l’identità e lo sviluppo di questi luoghi. Sono certa che, attraverso il confronto con la direzione dei lavori, possa essere trovata una soluzione tecnica adatta e condivisa che tenga conto delle segnalazioni dei residenti in merito ai colori scelti per tinteggiare le facciate. Si tratta di interventi attesi e che per lungo tempo non erano stati fatti. Negli scorsi anni ho seguito personalmente e voluto con forza la loro realizzazione. Grazie all’attenzione dell’assessore regionale alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani e al presidente Nicola Zingaretti, all’ex direttore generale Napoletano e ai funzionari Ater, sono diventati quindi realtà e siamo riusciti a dare finalmente una risposta ai cittadini”.

Così in una nota Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina.

