PATENTI, GIACOMETTO (FI): "BENE MIMS, SU STOP CIRCOLARE AMPLIAMENTO PLATEA ESAMINATORI IMPEGNO MANTENUTO"

“La riduzione del numero dei soggetti abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento della patente di guida e le pratiche di revisione, conseguente alla sentenza del TAR del Lazio n. 1367 del 7 febbraio scorso, potrebbe, come è facilmente intuibile, mettere in ulteriore difficolta cittadini e imprese, andando anche ad aggravare lo smaltimento dell’arretrato che si è formato durante il periodo pandemico. Ecco perché il nostro gruppo parlamentare nelle scorse settimane aveva presentato un quesito a risposta immediata in sede di IX Commissione Trasporti, chiedendo al MIMS di proporre appello in Consiglio di Stato, con la contestuale istanza cautelare finalizzata a sospenderne gli effetti”.

Così in una nota Carlo Giacometto, deputato piemontese di Forza Italia.

“Il Governo, in quella sede, aveva garantito attenzione al tema e oggi, rispondendo ad un nuovo atto ispettivo proposto dal nostro gruppo, con il Viceministro Morelli ha confermato tale orientamento, segnalando come il ricorso e la relativa sospensiva siano stati presentati con atto notificato il 19 aprile scorso, dando quindi corso all’impegno preso. Per Forza Italia si tratta, dunque, di una prima buona notizia, in attesa di un intervento legislativo che chiarisca una volta per tutte quali siano le figure abilitate. Ci auguriamo altresì che l’udienza di discussione della domanda cautelare possa avere come esito la conferma delle figure professionali dell’organico ministeriale attualmente abilitate e il conseguente aumento del numero delle pratiche di cittadini e imprese evase in tempi adeguati”, conclude.

