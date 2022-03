(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 Patanè: “Grazie ad autiste Atac, loro gesto sia da esempio”

“Complimenti alle autiste Atac che, grazie al loro tempestivo intervento, hanno salvato la vita ad un ragazzo intento a scavalcare il parapetto del ponte del Corridoio della Mobilità che attraversa il Grande Raccordo Anulare”: così in un comunicato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

“Ho telefonato poco fa alle due ragazze – aggiunge Patanè – per congratularmi con loro e ringraziarle a nome della città per il bel gesto compiuto. Mi auguro che azioni come queste siano da esempio perché di fronte alle persone in difficoltà abbiamo il dovere di intervenire e di non voltarci dall’altra parte. Proprio come hanno fatto qualche giorno fa Adriana e Laura, che avrò il piacere di premiare a fine anno in Campidoglio con la medaglia della città per la encomiabile azione compiuta”.

Roma, 25 marzo 2022

Daniele De Luca