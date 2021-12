(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 [Disiscriviti](https://comunedisarsina.voxmail.it/upr/pv4pqb/kf1v7bi/unsubscribe?_m=y0gs5x&_t=a7be8734)

[Vedi su Web](https://comunedisarsina.voxmail.it/upr/pv4pqb/kf1v7bi/show/y0gs5x?_t=5ef24b72)

Passepartout Europa: 2 seminari gratuiti sulla nuova programmazione europea 2021- 2027 e il PNRR

Passepartout Europa è un progetto dell’Unione Valle Savio co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’”Avviso per la concessione di contributi a enti locali e associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro per iniziative di promozione e sostegno della cittadinanza europea – anno 2021”.

Per rafforzare le competenze territoriali, attrarre nuovi investimenti e costruire progetti di successo, l’Unione Valle Savio promuove 2 seminari gratuiti aperti a imprese, cittadini e stakeholder sui temi del welfare di comunità e sulla transizione climatica, per esplorare le opportunità di finanziamento offerte dalla nuova programmazione europea 2021-2027 e da strumenti come il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia Romagna.

MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2021

ore 15:00 – 17:00

presso il

Centro Culturale del Comune di SarsinaVia Roma n. 24

«PNRR e Nuova programmazione 2021-2027: i finanziamenti per la transizione ecologica, cambiamento climatico e Green Economy»

Relatori: Gianluca Anghileri e Gianluca Sarti – Fin project

Il seminario approfondirà i principali strumenti di finanziamento per sviluppare progetti integrati sui temi della transizione ecologica e cambio climatico.

Sarà possibile partecipare sia in presenza presentando all’ingresso il GREEN PASS come da disposizioni ministeriali oppure da remoto collegandosi alla piattaforma Zoom.

Il link per connettersi da remoto verrà inviato successivamente alla registrazione.

ISCRIZIONE ONLINE OBBLIGATORIA ENTRO IL 13 DICEMBRE al seguente link:

🔊 Listen to this