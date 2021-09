(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

16 settembre 2021

Passeggiata ad alta accessibilità tra le 31 mostre di PhEST

Dal 24 settembre per quattro venerdì consecutivi. Al via anche le visite guidate per le scolaresche

PhEST ha sempre considerato la fotografia come strumento elettivo per l’accessibilità. L’immagine che non conosce lingue e arriva diretta come un lampo, a chiunque. Ha fatto della accessibilità il suo credo portando la fotografia fuori dai musei e tra la gente. Per lasciare che arrivi a chi passeggia con un gelato, a chi fa il bagno, a chi gironzola distrattamente. Quest’anno, con il tema scelto per la sesta edizione “Il Corpo” ha quindi voluto attivare una riflessione collettiva sul tema “accessibilità” e sulla reale accessibilità anche delle location interne della mostra, che in appena sei anni è diventata uno degli eventi più importanti dell’estate pugliese.

Dialogando con le istituzioni, con la Regione Puglia, con il Comune e con l’ASP Romanelli che gestisce Palazzo Palmieri a Monopoli, è emersa subito la volontà comune di colmare questo vuoto guardando la futura edizione del 2022.

Oggi, a poco più di un mese dall’apertura delle mostre 2021, PhEST è orgogliosa si annunciare che già per questa edizione il Festival si sta muovendo per garantire una maggiore accessibilità, nonostante le difficoltà oggettive non dipendenti dalla sua volontà. Alle 16 mostre in esterni già completamente accessibili, si aggiungono l’Ex deposito carburanti dove si trovano l’intervento di street art realizzato in residenza artistica lo scorso luglio da Eron + Danijel Žeželj e le mostre Best of PhEST che ripercorrono la storia del Festival dalla sua nascita a oggi. E anche Palazzo Palmieri, che per la prima volta in assoluto sarà accessibile dal 24 settembre prossimo per quattro venerdì consecutivi sempre dalle 17 alle 21.

«Palazzo Palmieri è un luogo a cui teniamo molto, delicatissimo e che necessita di grandi interventi di restauro e ristrutturazione e siamo grati all’Asp Romanelli di averlo reso disponibile e visitabile, almeno in parte – commenta Giovanni Troilo, direttore artistico di PhEST. E siamo ancor più felici che grazie alla collaborazione con il nostro partner Ortosan – Ortopedia sanitaria – dal 24 settembre questo Palazzo nel cuore di Monopoli sarà reso accessibile per chi non riesce a deambulare o ha difficoltà motorie attraverso l’installazione di un montascale elettrico cingolato con personale addetto al suo utilizzo».

«Siamo davvero orgogliosi di questo risultato e ringraziamo ancora una volta tutte le istituzioni per il pronto e attento ascolto che ci hanno dedicato – gli fa eco la project manager Cinzia Negherbon -. Sappiamo che si tratta di una piccola goccia ma siamo convinti che le cose si cambiano solo iniziando a farlo. Ed è questo che noi stiamo cercando di fare, nel nostro piccolo e con le nostre forze».

E insieme a questi quattro appuntamenti “ad alta accessibilità”, con la ripresa dell’anno scolastico PhEST annuncia anche il ritorno delle visite guidate per le scuole per “un’immersione nelle continue trasformazione del mondo, nella dimensione storica, geografica e contemporanea, attraverso i lavori dei grandi maestri della fotografia e dei giovani talenti”.

Le visite per gli studenti sono strutturate in modo da avvicinarli al linguaggio fotografico diffondendo e promuovendo la conoscenza delle arti visive, delle modalità di comunicazione e di tutte le forme espressive, stimolando la loro creatività e il loro senso estetico, imparare i criteri di commento e la lettura stilistica delle opere, oltre ad accrescere la loro conoscenza su tematiche di particolare interesse e attualità.

PhEST si sviluppa in un percorso non solo fotografico e artistico, ma anche fisico grazie all’itinerario espositivo in esterni e in interni, che permette l’accesso a luoghi inediti della città: Palazzo Palmieri, Chiesa di San Pietro e Paolo, Chiesa si San Salvatore, Ex Deposito Carburanti (in interni) e ancora il Porto Vecchio, la Muraglia di Porta Vecchia e la sua Cala, il lungomare Santa Maria, l’Area Skate Park e tutto il centro storico di Monopoli.

Il Festival internazionale di fotografia e arte è prodotto dall’associazione culturale PhEST, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Monopoli, e il patrocino di Puglia Promozione e dell’Apulia Film Commission, PhEST, alla sua sesta edizione, è organizzato con la direzione artistica di Giovanni Troilo e la curatela fotografica di Arianna Rinaldo. PhEST è fotografia, cinema, musica, arte, contaminazioni dal Mediterraneo. L’area geografica di interesse, mai davvero restrittiva e sempre pronta a modificarsi, a estendersi, a focalizzarsi, coincide con la naturale panoramica di quello sguardo da qui, da Monopoli, dalla Puglia: il Mediterraneo, i Balcani, il Medio Oriente, l’Africa e oltre.

Informazioni utili

APERTURA AL PUBBLICO

Dal 7 agosto al 1 novembre

OUTDOOR: 15 MOSTRE SEMPRE APERTE A INGRESSO GRATUITO

INDOOR: 16 MOSTRE APERTE AL PUBBLICO CON BIGLIETTERIA

Palazzo Palmieri: 14 MOSTRE

10-13 | 17-21

10-13 | 17-22 sabato e domenica

Chiuso il lunedì

INGRESSO CON BIGLIETTERIA

Chiesa di SS. Pietro e Paolo: 1 MOSTRA

10-13 | 17-21

10-13 | 17-22 sabato e domenica

Chiuso il lunedì

INGRESSO CON BIGLIETTERIA

Chiesa di San Salvatore: 1 MOSTRA

10-13 | 17-21

10-13 | 17-22 sabato e domenica

Chiuso il lunedì

INGRESSO CON BIGLIETTERIA

Ex Deposito Carburanti

17-21 dal martedì alla domenica

Chiuso il lunedì

INGRESSO GRATUITO

(Le mostre all’Ex Deposito carburanti non rientrano nel tour delle visite guidate per le scuole. La gestione della location è affidata al Comune di Monopoli, che ha predisposto un’apertura al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 21.00).

INGRESSO A TUTTE LE MOSTRE

[]Valido fino al 1 novembre 2021

L’accesso alle mostre indoor sarà consentito esclusivamente a chi è provvisto di Green Pass.

Sono programmate 4 giornate di visita ad alta accessibilità per portatori di disabilità motoria con la presenza di un montacarichi cingolato a Palazzo Palmieri. I giorni di visita sono: 24 settembre, 1, 8 e 15 ottobre dalle 17 alle 21. Non sono previste guide o accompagnatori in loco. L’eventuale accompagnatore ha diritto a un ingresso gratuito.

BIGLIETTO INTERO: 6 EURO

BIGLIETTO RIDOTTO: 4 EURO – Gruppi di 10 persone, studenti, soci FIAF, residenti del Comune di Monopoli

SCOLARESCHE: Le visite guidate si potranno effettuare dall’inizio dell’A.S. 2021/22 fino al 1 novembre 2021, preferibilmente al mattino dalle 10.00 alle 13.00, SU PRENOTAZIONE.Il costo per ogni studente è pari a 2 € di biglietto di ingresso a tutte le 31 mostre + 1 € di visita guidata (costo complessivo 3 € a studente – insegnanti accompagnatori ingresso gratuito).

COVID19 e GREEN PASS STUDENTI

Gli studenti di età inferiore ai 12 anni possono accedere a tutte le mostre senza Green Pass. Gli studenti dai 12 anni in su possono accedere alle mostre IN INTERNI esclusivamente se muniti di Green Pass (anche solo la prima dose di vaccino) o se risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore, oppure ancora se guariti da Covid19 nei sei mesi precedenti.

Gli studenti con più di 12 anni che non sono in possesso di Green Pass potranno comunque visitare le 16 mostre in esterni, con visita guidata.

Per info: [www.phest.it](http://www.phest.it/)

