(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 Partorisce in carcere: Sisto, no carcere per donne incinte o con bambini

“Episodi simili non devono ripetersi mai più. Per questo il Ministero della Giustizia intende assumere una iniziativa affinché tutte le madri incinta o con prole loro affidata che sia al di sotto dei 6 anni vengano messe fuori dal carcere e affidate a strutture diverse. Stiamo valutando l’eventuale necessità di un provvedimento per concretizzare un intendimento che dovrà dispiegare i propri effetti a strettissimo giro”. Così a Metropolis di Repubblica.it il Sottosegretario alla Giustizia con delega all’edilizia carceraria Francesco Paolo Sisto ha commentato la vicenda della giovane detenuta che ha partorito nel carcere femminile di Roma Rebibbia. “Voglio precisare che l’istituto carcerario non c’entra nulla con quanto accaduto – ha proseguito Sisto -. La detenuta è stata posta in isolamento presso il reparto di infermeria del penitenziario e assistita dal personale sanitario e al parto era presente il medico, opportunamente organizzato per l’emergenza . Per un compiuto esame di quanto accaduto, il Ministero ha comunque trasmesso il dossier all’Ispettorato, così da consentire l’accertamento di eventuali responsabilità da parte di uffici diversi da quelli della struttura di reclusione”, ha concluso.

🔊 Listen to this