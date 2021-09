(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 Partiti i primi progetti del Crowdfunding Civico di Venezia, l’iniziativa dedicata al terzo settore per cofinanziare idee innovative e sostenibili rivolte ai cittadini

Sono online su Produzioni Dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – i primi quattro progetti selezionati all’interno del bando del Crowdfunding Civico promosso dalla Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia.

Il Crowdfunding civico è una modalità per raccogliere fondi a supporto di un progetto utilizzando una piattaforma online, attraverso di essa i cittadini hanno la possibilità di sostenere un progetto di pubblica utilità.

“Cortincampo – il grande cinema mobile”, un progetto dell’Associazione INDiversity ODV, dedicato alla diffusione del cinema e della cultura cinematografica, coinvolgendo la popolazione nella programmazione degli eventi e per la proiezioni di film in luoghi non convenzionali della città.

https://www.produzionidalbasso.com/project/cortincampo/

L’Associazione “I Sette Nani”, presenta il progetto “La miniera dei sette nani”, che vuole dare vita ad occasioni di scambio relazionale, intergenerazionale e interculturale per contribuire al superamento degli stereotipi all’interno di un parco pubblico cittadino.

https://www.produzionidalbasso.com/project/la-miniera-dei-sette-nani/

“ONDEW – Affrontiamo insieme i cambiamenti climatici”, è un’iniziativa dell’ONG “We are here Venice” che consiste nell’attivare la partecipazione e lo scambio di esperienze sul cambiamento climatico e sulle modalità di adattamento adottate dalla comunità veneziana. Il fine è quello di creare un’occasione di scambio, arricchimento e conoscenza reciproca, in particolare con la comunità locale del Bangladesh.

[www.produzionidalbasso.com/project/ondew-affrontiamo-insieme-i-cambiamen…](http://www.produzionidalbasso.com/project/ondew-affrontiamo-insieme-i-cambiamenti-climatici/)

“Spesa S.O.S.Tenibile”, idea nata dalla Cooperativa Sociale “La Rosa Blu”, sperimenterà un nuovo modo per attivare relazioni inclusive e di solidarietà trasversale, sviluppare abilità e autonomie delle persone con disabilità intellettivo relazionale coinvolgendo le persone anziane del quartiere. Si tratta di fornire un servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio, creando un “Rosa Blu Point” per la raccolta degli ordini e la consegna dei prodotti.

https://www.produzionidalbasso.com/project/spesa-s-o-s-tenibile/

Se attraverso la raccolta fondi verrà raggiunto il traguardo di almeno il 50% dei costi del progetto, il Comune interverrà coprendo la rimanente quota fino ad un massimo di 5.000 euro a progetto.

Le altre campagne selezionate da questo primo bando partiranno il 30 settembre.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma “La città SIcura di sé”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il programma operativo Pon Metro, tramite il quale il Comune intende sostenere e accompagnare la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili, in grado di rispondere ai bisogni della città e dei suoi abitanti.

Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti:

https://www.produzionidalbasso.com/network/di/comune-di-venezia

Venezia, 20 settembre 2021

