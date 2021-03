PARTITA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ALL’UNICAL

RENDE È partita oggi all’Università della Calabria la campagna di vaccinazione contro il Covid19. Sono stati circa 200 i primi a sottoporsi alla somministrazione della dose del vaccino AstraZeneca, per come previsto dai protocolli sanitari che coinvolgono, in questa fase, il personale delle università, quello delle scuole e le forze dell’ordine. Per i dipendenti esterni abituali (personale delle mense, del servizio manutenzione e pulizie), saranno invece le aziende a comunicare gli elenchi per la vaccinazione, che saranno attentamente verificati prima dell’accettazione. In tutto si stima una platea di 2500 persone interessate.

Le vaccinazioni hanno preso il via questa mattina e andranno avanti presumibilmente per una decina di giorni. La seconda somministrazione, secondo gli attuali protocolli, è prevista nel corso della dodicesima settimana e comunque ad una distanza di almeno dieci settimane dalla prima.

Il rettore Nicola Leone è stato tra i primi a ricevere il vaccino. “Sin dall’inizio della pandemia – ha dichiarato – l’Unical ha messo in campo tutte le forze necessarie per la prevenzione e il contrasto del Covid-19. Oggi, grazie al vaccino, intravediamo una luce di speranza che potrà portarci fuori da mesi di emergenza, costretti ad attivare a distanza tutte quelle attività che facevano parte della nostra quotidianità. Anche in questo caso, l’Unical si è resa protagonista attiva, con l’avvio della campagna di vaccinazione in sede. Inutile sottolineare cosa rappresenti questa immunizzazione per tutti quanti noi: vogliamo garantire la sicurezza della comunità accademica e innalzare il numero dei vaccinati del territorio per far sì che si raggiunga presto l’immunità di gregge. Per questo invito tutto il personale a partecipare in maniera massiccia alla campagna”.

La vaccinazione continuerà a pieno regime nei prossimi giorni, nelle tre postazioni allestite al Centro congressi “Aula Magna” e in quella al Centro sanitario (qui solo per due giorni a settimana essendo la struttura impegnata anche nell’effettuazione dei tamponi), per un totale di oltre 300 vaccinati al giorno.

Una grande organizzazione che ha visto l’Unical non solo allestire i locali, ma farsi carico dell’assunzione del personale sanitario e delle spese connesse, di sviluppare un programma per le prenotazioni on line, nonché di effettuare il caricamento dei dati di vaccinazione sulla piattaforma ministeriale.

“È stato uno sforzo collettivo – ha spiegato il Rettore – e ringrazio in particolare la professoressa Sandra Costanzo, delegata alla Sicurezza e referente Covid per l’ateneo, per il coordinamento generale, il dottor Pino Rossi, responsabile Area servizi informatici e tecnologici, per il supporto informatico e il professor Carmelo Nobile, ordinario di Igiene generale, per il prezioso supporto. Ringrazio anche i vertici della sanità provinciale e regionale per aver accolto in tempi rapidi la nostra proposta di realizzare all’Unical un centro vaccinale, Dichiaro sin d’ora la nostra intenzione di metterlo a disposizione del territorio, qualora l’Asp ce lo richieda, anche per la vaccinazione degli insegnanti e del personale scolastico o di altre categorie di cittadini”.

La professoressa Costanzo ha sottolineato la “grande adesione della comunità universitaria, che attendeva questo momento con impazienza. Stiamo vaccinando in grande sicurezza grazie alla professionalità del personale sanitario che ha aderito in tempi rapidi alla nostra convocazione. Tutte le equipe, formate da un medico e un infermiere per ogni postazione, stanno lavorando con efficienza e finora non si è registrato nessun effetto collaterale nei vaccinati. Le prenotazioni sono state rispettate e, anzi, contiamo di velocizzare i tempi nei prossimi giorni, avendo previsto due turni quotidiani da quattro ore, compreso il sabato: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18”.

Nelle prime giornate si darà priorità ai docenti che torneranno in aula per le lezioni del secondo semestre e al personale coinvolto nella didattica in presenza, ma da lunedì le prenotazioni saranno aperte a tutto il resto del personale, accedendo alla piattaforma su unical.it/vaccini. (News&Com)

🔊 Listen to this