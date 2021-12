(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 Comune di Rimini

Rimini 9 dicembre 2021

Partecipazione e riutilizzo di beni pubblici. La Giunta approva la candidatura del Comune di Rimini al bando regionale “Partecipazione” con il progetto “Ritorno all’Astoria”

Cultura, creatività e partecipazione come mezzo per contrastare le disuguaglianze, favorire l’inclusione sociale e trasformare un bene dismesso in “bene comune”, favorendo forme di riuso creative. Questi, in estrema sintesi, gli obbiettivi principali del progetto “Ritorno all’Astoria – Un progetto partecipato di riuso temporaneo per sperimentare nuove forme di utilizzo di un bene pubblico in disuso”, che il Comune di Rimini candida al bando Partecipazione 2021 della Regione Emilia- Romagna. Il progetto, approvato in Giunta, vuole cogliere l’occasione offerta dai finanziamenti regionali, per attuare un nuovo progetto di amministrazione condivisa riguardante il riuso temporaneo dell’edificio dismesso “Ex cinema Astoria”, con l’intento di sperimentare l’attualità e la sostenibilità dell’originaria vocazione del bene quale spazio polivalente (cinema, teatro e spazio espositivo) a partire da un percorso di ascolto delle necessità e dei bisogni dei cittadini. Il processo partecipativo, che avrà come punto di partenza l’analisi del contesto e dei bisogni della comunità, prevede il riuso temporaneo del bene in funzione degli esiti della prima fase di ascolto. Punti cardine del processo sono il coinvolgimento della comunità che vive intorno all’immobile, degli altri attori di cui si riconoscono competenze e relazioni con il luogo, la co-progettazione con la pluralità degli attori coinvolti per condividere la vocazione di riuso del bene, la verifica di eventuali soggetti interessati a partecipare alle attività e la scelta tra i vari modelli di gestione possibili.

Dopo la formalizzazione della propria candidatura, il Comune di Rimini rimane ora in attesa della graduatoria regionale. In caso di piazzamento utile, verranno approvate le linee di indirizzo per l’individuazione dei soggetti con cui co progettare e dettagliare le attività progettuali per la migliore realizzazione del progetto partecipativo

“Una candidatura forte e autorevole – spiega Chiara Bellini, Vice Sindaca con delega alla partecipazione del Comune di Rimini – frutto di una storia che vede nella partecipazione corale del territorio il suo punto di forza. Le istituzioni al fianco delle associazioni, le scuole insieme all’università, il volontariato con l’associazionismo per restituire alla collettività un bene pubblico inutilizzato, con l’impiego dell’arte, della creatività e del sapere come strumenti di condivisione e socializzazione. Il Comune ha scelto di candidarsi ai fondi regionali perché crede nella bontà del progetto e nella platea dei soggetti coinvolti, individuando nell’ex Astoria una sorta di laboratorio partecipativo attraverso cui immaginare nuove forme di partecipazione civile ai beni pubblici, in grado di allargarsi in futuro anche ad altri spazi e ambiti cittadini”.

