(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 PARTECIPAZIONE, CATELLANI (LEGA): “SOLO META’ DEI PROGETTI PRESENTATI SONO STATI FINANZIATI, NECESSARIO AUMENTARE IL DIALOGO”

BOLOGNA, 14 OTT – “Dei 201 progetti presentati solo 113 sono stati finanziati dalla Regione nel triennio 2018-2020: mi sembra un po’ poco per una Regione che si vanta di avere nel dialogo con i cittadini e le istituzioni del territorio un suo caposaldo”. Così la consigliera della Lega, Maura Catellani, ha annunciato l’astensione del Carroccio sulla relazione che l’assessore al Bilancio, Paolo Calvano, ha presentato alla commissione regionale per la partecipazione a bilancio dell’attività svolta. Catellani, analizzando i dati forniti, ha sollecitato la Giunta regionale a intervenire sui criteri qualitativi dei progetti più che solo quelli tecnici, aumentando la platea dei possibili beneficiari magari abbassando la quota di compartecipazione. “Bene che sia previsto un esame di come siano poi realizzati i progetti finanziati, ma occorre intervenire anche sulle tempistiche dei decisori in modo che il saldo atteso non crei incertezze sulla conclusione del progetto da parte di chi lo propone, potendo contare quindi cu una liquidazione in tempi certi”. “I dati –ha poi aggiunto Catellani – ci dimostrano come siano soprattutto i comuni con più di 5mila abitanti a fare la parte del leone nella presentazione e aggiudicazione dei finanziamenti, mentre l’attenzione della Regione dovrebbe essere più orientata ai piccoli comuni, specie nelle zone più disagiate o montane. Questo aspetto, per contro, non deve fungere da ricatto proprio verso gli enti più piccoli spingendoli verso la creazione di un’unione dei comuni in cui non si riconoscono come condizione per vedersi assegnati finanziamenti regionali. Da sottolineare poi come l’indagine demoscopica chiesta dalla Regione tra i beneficiari dei finanziamenti segnali che la metà chiede una modifica sostanziale della modalità di dialogo con la Regione, condizione confermata dal fatto che solo il 38% degli intervistati si è detto soddisfatto. Significa che c’è ancora molto da fare quanto all’ascolto” .

