Ferrara, 16 dicembre 2021

Parte da Ferrara “ECO Alberi”, la nuova iniziativa di

forestazione urbana del Gruppo Hera

Obiettivo del progetto: la messa a dimora di 10.000 piante in 3 anni con un

investimento di 250.000 euro, in collaborazione con la Regione Emilia-

Romagna le Amministrazioni comunali, Enti pubblici e con i clienti, che

supportano il progetto con le loro scelte green

Questa mattina, a Ferrara, è stato firmato l’accordo che dà il via a ECO

Alberi, l'iniziativa per la promozione del patrimonio naturale e della

biodiversità resa possibile grazie al contributo del Gruppo Hera.

Nella prestigiosa sede della Sala degli Arazzi del Palazzo Municipale di

Ferrara, l'Assessore all'Ambiente Alessandro Balboni e Cristian Fabbri,

Amministratore Delegato di Hera Comm, hanno siglato il documento che

consentirà di trasformare l’area verde che costeggia via Pannonius in un

bosco urbano con 420 alberi di diverse specie.

ECO Alberi: una partnership tra privato, istituzioni, enti e cittadini

Con l’iniziativa ECO Alberi, il Gruppo Hera ha aderito al progetto della

Regione Emilia-Romagna “Mettiamo radici per il futuro”, finalizzato alla

messa a dimora di 4,5 milioni di alberi, uno per abitante.

Grazie alla collaborazione dei Comuni e di altri Enti che partecipano allo

stesso progetto mettendo a disposizione risorse, competenze e aree del

territorio, e grazie a un impegno economico di 250 mila euro, il Gruppo

Hera mira a raggiungere l’obiettivo di 10.000 alberi piantati nel prossimo

In questo quadro, la collaborazione dei cittadini è fondamentale, perché

sono le loro scelte di consumo energetico efficiente e di mobilità sostenibile

a supportare l’iniziativa ECO Alberi. Hera Comm, infatti, offre ai propri

clienti una vasta gamma di servizi e prodotti che consentono minori

consumi e un minore impatto ambientale. Ed è optando per queste

soluzioni che i cittadini contribuiscono alla realizzazione del progetto: a

ogni quattro prodotti acquistati fra kit di lampadine LED o termostati smart,

ad esempio, corrisponderà la messa a dimora e la cura di un albero. Così

vale anche nel caso di due caldaie – o due condizionatori o una caldaia e

un condizionatore – a risparmio energetico o, ancora, di due mezzi per la

mobilità sostenibile come monopattini o biciclette elettriche.

Dopo l’inaugurazione ferrarese, il progetto si estenderà anche a diverse

