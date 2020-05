PARRUCCHIERI ED ESTETISTI, LE PRIME INDICAZIONI IN VISTA DELLA RIAPERTURA

(AGENPARL) – SAN MAURIZIO CANAVESE (TO), gio 14 maggio 2020

In attesa di ricevere dalla Regione Piemonte le direttive definitive circa l’effettiva data della riapertura di parrucchieri, barbieri e centri estetici nonché le norme precise alle quali dovranno attenersi sia gli operatori sia i clienti, riassumiamo le linee guida definite e diramate in questi giorni dall’Inail e dall’Istituto Superiore di Sanità.

Ci auguriamo di poter offrire in questo modo una prima informazione agli operatori del settore della nostra comunità, che giustamente attendono indicazioni per potersi organizzare in vista della riapertura in sicurezza dei propri locali. Naturalmente, non appena la Regione Piemonte ci fornirà le proprie direttive, sarà nostra cura trasmettervele tempestivamente. Ad oggi, come detto sopra, purtroppo disponiamo soltanto delle raccomandazioni di Inail e Iss.

MODALITA’ DI ACCESSO, PRECAUZIONI, MISURE IGIENICHE

Secondo quanto indicato da Inail e Iss, per accedere ai saloni di parrucchieri, barbieri e ai centri estetici sarà necessaria la prenotazione. Nei locali potrà entrare un solo cliente alla volta e soltanto se non avrà febbre o sintomi di patologie respiratorie. L’eventuale presenza di un accompagnatore dovrà essere annunciata in fase di prenotazione.

All’ingresso, al cliente sarà consegnata una borsa monouso per mettervi i propri effetti personali. Prima del taglio e dell’acconciatura sarà obbligatorio il lavaggio dei capelli. La mascherina dovrà essere indossata sempre, fin dall’ingresso nel locale, e tolta esclusivamente per le fasi del trattamento che ne rendono impossibile l’uso.

Mantelle, grembiuli e asciugamani per i clienti dovranno essere monouso o, se riutilizzabili, dovranno essere lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti.

Oltre al rispetto delle normali procedure di prevenzione in atto per il settore (indicate nel rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 del 25 aprile 2020), tra un cliente e l’altro bisognerà sanificare l’area di lavoro e gli strumenti utilizzati. Sarà inoltre raccomandato di disinfettare frequentemente le superfici comuni, dalle maniglie delle porte ai corrimano alle tastiere dei POS, mentre quotidianamente bisognerà sanificare i locali comuni (per esempio gli spogliatoi e i servizi igienici) con prodotti specifici.

Le finestre dovranno rimanere sempre aperte. Qualora i locali ne fossero privi, bisognerà mantenere in funzione gli estrattori di aria per l’intero orario di apertura. Le indicazioni di Inail e Iss al momento non vietano l’aria condizionata ma raccomandano di “garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di lavoro favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale anche mantenendo la porta di ingresso aperta”.

ATTENZIONI PARTICOLARI PER I CENTRI ESTETICI

Nei centri estetici, durante i trattamenti, i pannelli della cabina dovranno essere sempre chiusi. Particolari misure dovranno essere adottate per le operazioni di cura del viso, comprese quelle di micropigmentazione; per i trattamenti con l’uso di vapore, sarà necessario prevedere, ove possibile, soluzioni alternative. In ogni caso tali trattamenti potranno essere effettuati solo in locali fisicamente separati, da arieggiare dopo ogni prestazione. Non sarà possibile utilizzare sauna, bagno turco o vasca idromassaggio. Tra un cliente e l’altro, bisognerà arieggiare la cabina possibilmente in modo naturale aprendo le finestre, oppure meccanicamente. La sanificazione degli ambienti dovrà essere rigorosa, mediante disinfettanti idroalcolici o a base di cloro secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, “con particolare attenzione a tutte le apparecchiature e strumenti e a tutte le superfici con cui il cliente è venuto in contatto”.

MASCHERINE E PROTEZIONI

Gli operatori – parrucchieri, barbieri ed estetisti – oltre alla mascherina

dovranno indossare visiere o schermi facciali a norma UNI EN 166:2004, ovvero quelli autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l’emergenza COVID-19, per le operazioni di cura del viso e della barba.

Per gli estetisti “dovranno essere previsti dispositivi di protezione individuale di livello protettivo superiore (FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria) per le attività di cura del viso che prevedono l’utilizzo di vapore e/o generazione potenziale di aerosol e, comunque, in tutti i casi già previsti dalla normativa vigente”. Mascherine FFP2/FFP3, schermi facciali e visiere “devono essere DPI di III categoria, per cui il loro uso deve essere valutato nell’ambito della complessiva gestione dei rischi, con un adeguato coinvolgimento del Medico Competente, ove previsto dalla normativa vigente”.

Alla cassa, il personale addetto dovrà indossare almeno la mascherina chirurgica e la postazione dovrà essere protetta da un’apposita barriera di separazione.

Infine, per il pagamento è fortemente raccomandato l’utilizzo di bancomat e carte di credito, evitando il più possibile di maneggiare denaro contante.

