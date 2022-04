(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 Buongiorno,

>> si è tenuta a Reggio Emilia, presso la sede del Consorzio Parmigiano Reggiano, la conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto “benessere animale”, mirato ad aumentare la qualità della vita delle bovine che contribuiscono alla produzione lattiero-casearia, incentivando e responsabilizzando gli agricoltori. Hanno partecipato, oltre al presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli, gli assessori regionali Alessio Mammi (Emilia-Romagna) e Fabio Rolfi (Lombardia).

>> L’incontro è stata anche l’occasione per presentare il nuovo portale [allevaweb.it](http://allevaweb.it/), un nuovo canale di comunicazione tra il Consorzio, gli allevatori e tutta la filiera interessata al mondo del latte da trasformare in Parmigiano Reggiano.

>> In allegato, la nota stampe e una foto dell’incontro (da sinistra, l’assessore Rolfi, l’assessore Mammi, il presidente del Consorzio Nicola Bertinelli e Marco Nocetti, responsabile ufficio produzione primaria del Consorzio Parmigiano Reggiano)

>> Buona giornata e buon lavoro

>> Fabrizio Raimondi

>> Fabrizio RaimondiUfficio Stampa e Relazioni Esterne

>> Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

>> Via J.F.Kennedy, 18 – 42124 – Reggio Emilia – Italia

>> [CodeTwo](http://www.codetwo.com/)

>> Seguici sui nostri social e nei punti vendita.

🔊 Listen to this