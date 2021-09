(AGENPARL) – mer 15 settembre 2021 “Parla con noi”, il servizio di supporto per persone fragili ora ha un unico numero telefonico al quale rivolgersi

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Un’opportunità di supporto e socializzazione voluta dal Comune con Auser ma anche di informazione riguardo ai servizi territoriali

Il servizio è aperto a tutti, ma è stato pensato in particolare per le persone più fragili e per gli anziani. Le telefonate sono un modo per condividere le preoccupazioni, ma anche per attivare i servizi territoriali, per riacquistare spazi di socialità.

Fabiana Masi

🔊 Listen to this