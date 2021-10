(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 PARI OPPORTUNITA’: BARONI (FI), MISURE FONDAMENTALI PER FAVORIRE OCCUPAZIONE FEMMINILE

“Oggi alla camera è stato raggiunto un importante traguardo per la parità tra donne e uomini. Grazie all’approvazione della legge sulla parità salariale e le pari opportunità sul luogo di lavoro, infatti, il divario retributivo di genere, che rappresenta un problema grande per il nostro Paese, sarà in parte superato. Non è ancora la svolta definitiva, ma è sicuramente un primo passo per invertire una tendenza che da troppo tempo si registra. L’Italia presenta uno dei peggiori gap salariali tra generi in Europa. Forza Italia si è sempre battuta in modo deciso, offrendo il proprio contributo di idee con due proposte di legge, presentate dalle allora colleghe parlamentari, e oggi ministre del governo, Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna e che ora sono confluite nel testo unitario votato sia in commissione che in aula all’unanimità. L’approvazione di questa legge quindi è già un grande risultato, anche dal punto di vista simbolico, che arriva proprio in un momento in cui gli effetti della pandemia ancora si fanno sentire. L’introduzione del principio di premialità per le aziende che si impegnano nell’applicazione della parità salariale e l’avanzamento di carriera tra uomini e donne attraverso appositi sgravi fiscali, sono misure fondamentali per favorire sia l’occupazione femminile che l’imprenditoria femminile. Ora auspichiamo che anche l’iter al Senato sia il più veloce possibile”. Lo dichiara in una nota Anna Lisa Baroni, deputata di Forza Italia.

