Parere su assegno unico: Lepri (Pd), più attenzione ai figli con disabilità

“Nel parere di cui sono stato relatore, votato oggi dalla commissione Affari sociali della Camera in vista dell’approvazione definitiva del decreto legislativo in Consiglio dei Ministri, abbiamo invitato il governo a rivedere gli importi previsti a favore dei figli disabili. Essi infatti, rispetto ad oggi, risulterebbero maggiormente tutelati prima della maggiore età, ma non dopo. Pare inoltre inopportuno considerare nel calcolo dell’Isee le somme ricevute a titolo risarcitorio e il patrimonio destinato al ‘dopo di noi’. Confido che il governo recepisca queste osservazioni, a tutela delle benemerite famiglie con figli disabili”. Lo dichiara il deputato dem Stefano Lepri, estensore e relatore della legge delega.

Roma, 16 dicembre 2021

